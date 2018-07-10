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Kılıçdaroğlu'ndan yeni yönetim yorumu

Kılıçdaroğlu'ndan yeni yönetim yorumu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeminiyle yaşayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle ilgili yaptığı değerlendirmede “Bu dönemde Meclis’i aktif şekilde çalıştırmamız gerekiyor. CHP grubu ciddi ve bilgiye dayalı bir muhalefet gösterecek” dedi.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 10:04 - Güncelleme: 10-07-2018 10:04

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplandı. Basına kapalı olarak yapılan ve yaklaşık 3 saat süren MYK toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemini ile başlayan yeni sistemde izlenecek yol değerlendirildi.  

'ABARTACAK BİR ŞEY YOK'...Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın Meclis’teki yemin töreni ile Beştepe’deki programa katılmama gerekçesini, “Bir parti genel başkanı yemin ediyormuş. Neden gideyim? Abartacak bir şey yok” diye açıkladı. 

'MECLİS'İ AKTİF ŞEKİLDE ÇALIŞTIRMAMIZ LAZIM'...Toplantıda yeni sistemde nasıl bir muhalefet ortaya konulacağı üzerinde de duruldu. Kılıçdaroğlu, “Bu dönemde Meclis’i aktif şekilde çalıştırmamız gerekiyor. CHP grubu ciddi ve bilgiye dayalı bir muhalefet gösterecek” dedi. 

'GENİŞ DEMOKRASİ İTTİFAKI'...Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde demokrasi mücadelesinin daha da yükseltileceğini belirterek, Meclis’te ve diğer tüm platformlarda ‘geniş demokrasi ittifakı’ yönünde adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • fikret boduroğlu 10 Temmuz 2018 10:50 cumhurbaşkanı seçilen kişi göreve başlamak için yemin ederken,milletvekillerinin ayakta beklemesini doğru bulmuyorum.yemin için meclis huzuruna gelindiğine göre ,üst oluşum meclistir.yemin esnasında ,milletvekillerinin oturuyor olması daha doğru olur.var olan temayül değişmeli.

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