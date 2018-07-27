Kılıçdaroğlu'ndan Trump'ın Brunson mesajına tepki!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ile yaşanan rahip Brunson gerilimiyle ilgili değerlendirme yaptı.
Resmi Twitter hesabından açıklama yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:
"ABD Başkanı Trump ve ekibinin, ülkemize yönelik tehdit içeren sosyal medya mesajları müttefiklik hukukuna aykırıdır. Milli Kurtuluş Savaşı sonunda bağımsızlığını kazanmış bir ülkenin vatandaşları için bu mesajlar asla kabul edilemez.
Ancak, üzülerek belirtmeliyim ki tek adam rejiminin ülkemizde yarattığı hukuksuzluk ve yargının siyasallaşması, Trump ve ekibine böyle bir tutum alma cesareti verebiliyor. Yazık…"
Trump'tan Türkiye'ye tehdit! Brunson'u bırakmazsanız...
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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktisDEVAMI »
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