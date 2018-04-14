Kılıçdaroğlu'ndan Suriye'deki operasyona: Desteklemiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Meydanı'ndaki konuşmasında karakol ziyaretinde komutanlar ve askerlerle beraber olduklarını, onlarla sohbet ettiklerini vurgulayarak, "Buradan açık ve net ifade edeyim, kahraman ordumuza her zaman güvenmeye devam ediyoruz. Bir zat kalkmış demiş ki 'Ya bu Kılıçdaroğlu'nun Hatay'da ne işi var?' Ben söyleyeyim, burası kimsenin tapulu malı değildir. Hatay, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın göz bebeğidir." dedi

Şehit ailelerini ziyaret ettiklerini yineleyen Kılıçdaroğlu, onlara belli sözler verdiklerini paylaştı. Kılıçdaroğlu, şehit ailelerine verdiği sözlerin sonuna kadar takipçisi olacağını dile getirerek şunları söyledi: "O ailelerin talepleri, istemleri yerine gelinceye kadar ben yatağımda rahat uyumayacağım, onların talepleri önce yerine gelecek. Şehide ve şehit ailesine saygı neymiş o kaçak sarayda oturan zata öğreteceğim. Efendim biri de 'Kılıçdaroğlu, Hatay'a niye gidiyor?' diyor, 'Ona postal göndereyim, ona parka göndereyim' Meraklanma gözlerinden öptüğüm zat, ben postalı da parkayı da sen uyurken 68'lerde giyiyordum. Merak edebilir tabii. Ben senin gibi sahteden üniformalar falan giymem. Gittim askere onurlu üniformamı giydim ama istiyorsan postal, oğluma söyleyeceğim, askere göndermediğin çocuklarına postalı da göndereceğim, göreceksin sen."