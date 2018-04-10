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Kılıçdaroğlu'ndan sonra o isim de sanatçılara hakaret etti

Kılıçdaroğlu'ndan sonra o isim de sanatçılara hakaret etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ardından Eyüp İlçe Başkanı Sinan Akçiçek de sanatçılar için ağza alınmayacak sözler sarf etti.

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 09:07 - Güncelleme: 10-04-2018 09:07

TSK'nın Afrin zaferini hazmedemeyen CHP, iyice zıvanadan çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'nı başarı ile sürdüren Mehmetçiğe moral vermek için sanatçılarla yaptığı Hatay'daki karakol ziyaretinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanatçılara yaptığı 'Rezil güruh' hakaretine bir yenisi daha eklendi.

Bu kez CHP'nin hedefinde, sınırdaki Mehmetçiğe anlamlı ziyareti gerçekleştiren sanatçı dostlarını program yaptığı televizyonda savunan, Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren ünlü sanatçı Mustafa Keser vardı.

CHP Eyüp İlçe Başkanı Sinan Akçiçek, yaklaşık 50 kişilik CHP üyesi ile Mustafa Keser'in Göktürk'teki restoranına giderek siyah çelenk koydu.

AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER

Burada yaptığı basın açıklamasında sanatçılar hakkında ağza alınmayacak sözler sarf eden Akçiçek, başta Mustafa Keser olmak üzere diğer sanatçılar Deniz Seki, Hülya Koçyiğit, Yavuz Bingöl ve İbrahim Tatlıses hakkında aşağılayıcı, hakaret içeren sıfatlar kullandı. Yanındaki CHP üyeleri de alkışlarla Akçiçek'e destek verdi.

Çirkin protestonun ardından gazetecilere açıklamada bulunan Mustafa Keser ise televizyonda söylediği sözlerinin arkasında olduğunu fakat içerisinden belirli kelimelerin alınıp algı oluşturulduğuna dikkat çekti. Keser şunları söyledi: "Hiçbir siyasi partiye üye değilim, siyasetle ilgim yok. Burada olan bir konserimden ötürü o gün arkadaşlarımla Hatay'a gidemedim ve onlara yapılan hakaretlere de sessiz kalmam mümkün değildi. Biz müzisyen insanlarız, kimseyle derdimiz olmaz, kimseye hakaret etmeyiz. Musikimiz ile bizler aşkı, hüznü, sevinci, acıyı paylaşırız.".

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • BEYLER BEYİ 10 Nisan 2018 09:37 BU VATAN HAİNLERİNİN PKK DAN FARKI YOK.BU ÜLKEYE EN BÜYÜK DÜŞMANLIK YAPAN PARTİ HDP DEN ÖNCE CHP GELİR.

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