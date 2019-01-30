Kılıçdaroğlu'ndan şok talimat: Ya görevden alın ya da istifa etsin

Yerel seçim için aday belirleme çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan CHP'de sular durulmuyor. Aday listelerinin açıklanmasının ardından istifalarla sarsılan partide en büyük kriz İstanbul'da yaşandı.

KAFTANCIOĞLU TARTIŞMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü MYK toplantısında 27 Ocak'ta yapılan ve parti içinde tartışmalara neden olan PM toplantısı devam ederken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya üzerinden istifa ettiğini duyurmasıyla başlayan tartışma üzerine kurmaylarına talimat verdiği ileri sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Kılıçdaroğlu, Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'ya Kaftancıoğlu'nu görevden alma talimatı verirken, "Ya sen görevden al ya da istifa etsin" dediği ileri sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu talimatı üzerine Kaftancıoğlu'nun bugün Genel Merkez'e gelerek bir görüşme yapacağı da iddia ediliyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti

Öte yandan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Kaftancıoğlu krizinin perde arkasını bugünkü köşesinde kaleme aldı.

Yılman, aday listesini beğenmediği için istifa kararı alan ancak ilerleyen saatlerde bu kararından vazgeçen Kaftancıoğlu'na, genel merkezin tepki gösterdiğini ve Ankara'ya gelip istifa etmesini istediğini yazdı. Yılman yazısında şu ifadelere yer verdi:



KAFTANCIOĞLU REST ÇEKMİŞ

"Bu haberi aldıktan hemen sonra İstanbul il örgütü üyelerini toplantıya çağıran Kaftancıoğlu, Genel Başkan tarafından istifasının istendiğini ve bunu da yapacağını söylemiş. Kendisine yakın üyelerin bazıları bu kararı üzerine itiraz edip, homurdansa da Kaftancıoğlu; “Arkadaşlar meseleyi uzatmaya gerek yok! İstifa edeceğim!” diyerek net tavrını ortaya koymuş.

Ama gelin görün ki, oturduğu koltuğun sorumluluğun farkında olmayan, üstlendiği görevin ne manaya geldiğini bilmeyen Canan Hanım, kimden geldiğini bilmediğim telefon görüşmesi için dışarı çıkıp, 15 dakika sonra döndüğünde ise şu ifadeleri kullanmış; “Kararımı değiştirdim. Görüşmelerim neticesinde hak verdim ki, meclis üyeleri listelerini de bizim yapmamız lazım. Yani bu ekibin. O listeleri YSK’ya vermeden hiç kimse beni koltuktan indiremez!”

Özetle… İstanbul İl Başkanlığını yapboz tahtası gibi gören Kaftancıoğlu Genel Merkez’in bu talebine kesinlikle karşılık vermeyeceğini söyleyerek açık rest çekmiş."

Sevilay Yılman'ın yazısının tamamı