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Kılıçdaroğlu'ndan şok iddia! Donarak şehit olan askerin babasına haberi kim verdi?

Kılıçdaroğlu'ndan şok iddia! Donarak şehit olan askerin babasına haberi kim verdi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli’de donarak hayatını kaybeden askerin babasına haberi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından verildiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 15:02 - Güncelleme: 28-10-2018 15:02

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli’de donarak şehit olan iki askerden birisinin babasına acı haberi devlet görevlilerinin değil de telefonla arayan mezarlıklar müdürlüğü yetkilisinin verdiğini idda etti. Kılıçdaroğlu Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk sosyal tesislerinin açılışında konuştu. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları...

DÜŞÜNEBİLİYOR MUSUNUZ?...  İki askerimizin donarak ölmesinin hesabının verilmesi lazım. O askerlerin elbiseleri yok muydu? Niçin düşünmediler. Bir şehidimizin babasıyla görüştü. Kendisine mezarlıklar müdürü haber veriyor. Düşünebiliyor musunuz?”

MİLLİ MÜCADELE RUHU... El aleme el açan bir tutumu terk etmeliyiz. Yaşadığımız sorunları, babalarımızın yaşadıkları sorunlara çocuklara yaşatmayalım. Milli mücadele ruhunu yaşatmak zorundayız. Osmanlı’nın parasını basacak matbaası bile yoktu. Tarihi geleceğe doğru büyütmek zorundayız.

Dumlupınar Müzesi’ni gezmeyen arkadaşlarımız gezsin. Orada Osmanlı’nın bir tüfeği bile yok. Ne demek bu kaba güçle dünyaya egemen olunmuyor. Akıl gücü gerek. Ne demiş Köroğlu ‘Delikli demir icat oldu, mertlik bozuldu.' O nedenle Mustafa Kemal Atatürk Kırıkkale’de silah fabrikasını kurdu.

Hala bakıyoruz dışarıdan borç para gelecek mi? Efendim Katar’dan 15 milyar dolar geldi neredeyse göbek atacağız. Neden saman, neden mercimek ithal ediyoruz? Neden canlı hayvan ithal ediyoruz? Önümüzdeki süreç içinde hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu işin sağı solu yoktur. Bu bir vatanseverlik olayıdır. Bütün vatanseverleri yeniden bir milli mücadele için göreve davet ediyoruz. Tüm Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 28 Ekim 2018 16:42 İlk kez hükümet Cumhuriyetin kuruluş kutlamasını Ankara dışında yapacak. ...............Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının merkezi inşaat olamaz

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