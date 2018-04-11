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Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan İstanbul anketi açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan İstanbul anketi açıklaması

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında CHP'nin İstanbul anketi yaptırdığını söyleyen Muharrem İnce'ye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilginç yanıtını aktardı.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 08:12 - Güncelleme: 11-04-2018 08:12

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde “Genel merkezin İstanbul’da üyelerle bir anket yaptığını duyuyorum, biliyorum. Bu anketin sonucunu da biliyorum ve teşekkür ediyorum” açıklaması yankı uyandırdı.

Anketin yapılıp yapılmadığı yapıldıysa da sonuçları merak konusu oldu. Tartışmalara son noktayı partinin en tepesindeki isim Kılıçdaroğlu yanıt verdi. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, dün CHP lideri ile yaptığı sohbetin ayrıntılarını bugünkü köşesinde paylaştı.

"ÖYLE BİR ANKET DE YOK ÇALIŞMA DA YOK": "...CHP Genel Başkanı ile bir araya gelinir de İstanbul seçimleri konuşulmaz mı? Muharrem İnce’nin gündeme getirdiği İstanbul’la ilgili anketi hatırlattık. Kılıçdaroğlu şaşırtıcı bir cevap verdi, “Yok öyle bir şey. Öyle bir anket de yok, çalışma da yok, açıklama da. Çeşitli anket kurumlarının çalışmaları var ama biz de sizlerin gördüğü anket sonuçlarına bakıyoruz. Özel bir anket çalışması yapılmış değil. Hiçbir yer için yapılmış değil” dedi.

Bu cevaba rağmen biz İstanbul’la ilgili sorularımızı sıraladık. Partide, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için çok sayıda adayın konuşulduğunu söyledik. CHP Lideri, ”Bu da bizim İstanbul’u kazanacağımızın güçlü dışavurumudur” karşılığını verdi. Adaylık için ismi geçenlerden bir kısmı da partinin yetkili kurullarında yer alıyor. Kemal Bey’e bu durumu hatırlatıp, “Bir önleminiz var mı” sorusunu yönelttik, şu karşılığı verdi:

“Ne gündemimize aldık ne de konuştuk. Sadece sizin gündeminizde var, bizim gündemimizde yok. İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır yok bizim gündemimizde. Ama medyada haber oluyor ben de merakla okuyorum.”

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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