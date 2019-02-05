Kılıçdaroğlu'ndan Rixxos'un sahibi Fettah Tamince için ağır itham

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Parti Grup toplantısında gündemde hiç yer almayan bir ismi hedef aldı. Ünlü Rixxos otellerinin sahibi Fettah Tamince hakkında ithamda bulunan Kılıçdaroğlu onu FETÖ'cü olmakla itham etti. Tamince'nin korunduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

-"Bir kişinin FETÖ'den tutuklanması için emniyet, MİT ve MASAK raporları lazım. Bu raporlara rağmen Fettah Tamince'ye bir şey yapılmıyor. Ama askeri öğrenciler ve garibanlar hapiste. Bu beyfendiye kimse bir şey demiyor. Sohbet toplantılarına katılmak da tutuklama nedeni. Ama Fettah Tamince KHK ile kapatılan STK'ların hem kurucusu hem sözcüsü hem toplantılarına katılıyor ama asla dokunulmuyor. Fettah Tamince ile ilgili çok sayıda ihbar ve ifade var ama kimse buna dokunamıyor.