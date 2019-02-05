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Kılıçdaroğlu'ndan Rixxos'un sahibi Fettah Tamince için ağır itham

Kılıçdaroğlu'ndan Rixxos'un sahibi Fettah Tamince için ağır itham

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Parti Grup toplantısında konuştu. Rixxos'un sahibi Fettah Tamince hakkında ağır ithamlarda bulunan Kılıçdaroğlu, şaşırttı.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 13:50 - Güncelleme: 05-02-2019 15:18

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Parti Grup toplantısında gündemde hiç yer almayan bir ismi hedef aldı. Ünlü Rixxos otellerinin sahibi Fettah Tamince hakkında ithamda bulunan Kılıçdaroğlu onu FETÖ'cü olmakla itham etti. Tamince'nin korunduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

-"Bir kişinin FETÖ'den tutuklanması için emniyet, MİT ve MASAK raporları lazım. Bu raporlara rağmen Fettah Tamince'ye bir şey yapılmıyor. Ama askeri öğrenciler ve garibanlar hapiste. Bu beyfendiye kimse bir şey demiyor. Sohbet toplantılarına katılmak da tutuklama nedeni. Ama Fettah Tamince KHK ile kapatılan STK'ların hem kurucusu hem sözcüsü hem toplantılarına katılıyor ama asla dokunulmuyor. Fettah Tamince ile ilgili çok sayıda ihbar ve ifade var ama kimse buna dokunamıyor.

ABD'YE GÖRÜŞMEYE GİTTİ
-Gariban birisi Bankasya'ya para hemen içeri atıyorlar. Komisyon raporlarına göre Fettah Tamince himmet parası topluyor. 17-25 Aralık'tan sonra Fettah Tamince Fethullah Gülen ile görüşmeye gidiyor. Neden ve kimle gittin diyorlar hiçbirinin adını hatırlamadığını ve pişman olmadığını söylüyor. Fettah Tamince'nin korumalığını kim yapıyor.

-Yine 17/25'ten sonra Zaman Gazetesi'nden hisse satın alıyor. Peki bu dokunulmazlığı kim sağlıyor? 27 Ocak 2019'da Fettah Tamince Antalya'da belediye başkanları tanıtım toplantısında protokol sırasında oturuyor. Bu adamın ne özelliği var kardeşim?

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ENFLASYONU DEĞERLENDİRDİ
Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasının bir kısmını da enflasyonu ayırdı ve "En adaletsiz vergi enflasyon vergisidir. Eskiden kilo ile alınan ürünler şimdi tane ile alıyor vatandaş" dedi. Gıda fiyatlarını eleştiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

-Ne oldu da bir yılda bu zamlar geldi. Bir yılda kuru soğan yüzde 231, biber yüzde 155, ıspanak yüzde 131 patates 111. Tarım bakanı et yemeyin ot yiyin dedi. Otun fiyatı arttı. Kuru soğan depolarına baskın yapıldı. Gelecek ufku olmayan insanlar ülkeyi yönetiyor aslında yönetmiyor savruluyor".

MİT ELEŞTİRİSİ
Bir gazeteci yazdı MİT AK Parti'nin il ve il teşkilatı ile bilgi topluyor. O kurumun amacı siyasi partinin köleliğini yapmak değil. MİT Türkiye'nin gözbebeğidir en önemli kurumdur.

*MİT'ten çok açık bilgi istiyorum. Onların il başkanları için bilgileri sizler mi topluyorsunuz. Bu sorunun cevabını 81 milyonun önünde istiyorum.

-Yüzde 57 zam yapmışsın tarım elektriğine bu tarım ürünlerine nasıl zam yapılmayacak. Zamları Erdoğan yapıyor vatandaş suçlanıyor. Elektriğe doğal gaza körü geçişlerini zam yapacak sonra esnafı suçlayacaksınız. Peki zamları kim yapıyor. İstanbul'a 76 gökdelen dikti. Bu gökdelenlerden 240 milyarı bir avuç kişiye rant sağladı. Türkiye'yi tüketen Türkiye konumuna getirdiler.

İHLAS FİNANS MAĞDURLARI
İhlas Finans mağdurları için meclise kanun teklifi sunacaklarını belirten Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

-70 bin kişi İhlas Finansa parasını yatırdı. Kasada 1 milyar 171 milyon dolar para vardı. BDDK İhlas Finansı kapattı. Gerekçesini de vatandaştan aldığı parayı kendi şirketlerine aktarması olarak gösterdi. Yöneticiler paraları vereceğiz dedi ama 18 yıl geçti hala para yok. 9 ay sonra bu paralar alınmazsa zaman aşıma uğrayacak. Mağdur vatandaşlar için meclise kanun teklifi sunacağız. Vicdan sahibi MHP AK Parti, İYİ Parti ve HDP vekillerine sesleniyorum. Kul hakkını anıyorsanız Allah'a inanıyorsanız bu kanunu geçireceksiniz.

Rixxos kimin sahibi Fettah Tamince nereli çocukları ve eşi kimdir?

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 05 Şubat 2019 14:21 YORUMCULAR.KİMİN KİMİNE OY VERECEĞİNDEN,KİMİN NEREDE ADAY GÖSTERİP GÖSTERMEYECEĞİNDEN SİZE NE .SİZE Mİ SORACAKLAR.

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