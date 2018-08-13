Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye sert sözler

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP’de ipler koptu. Muhaliflerin topladığı imzaları yeterli bulmayan CHP yönetimi kurultaya gitmedi. CHP'deki kavga sürerken Hürriyet gazetesine röportaj veren Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi muhalafetin eleştirilerine yanıt verirken hedefinde Muharrem İnce vardı.

İNCE'YE ETİK DEĞER ELEŞTİRİSİ: İpek Özbey'in "Muharrem İnce, seçim öncesi liderlik yarışına girmeyeceğini açıkça belirtti. Seçimden hemen sonra ise muhalefet hareketi başlattı. Bekliyor muydunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Bir siyasi partinin genel başkanı olacaksanız etik değerlere kesinlikle uyacaksınız. Siyasi parti genel başkanı olacak kişinin ahlaki temeller üzerinde bir felsefe oluşturması gerekir." diye yanıt verdi.

MYK'DAKİ DEĞİŞİM TALEBİNİ YERİNE GETİRDİK: "Zaten 500’den fazla delege imza vermiş, yeterli değil miydi?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu şu karşılığı verdi:

"Tabii ki bu sayıdaki delegemizin -ki tümü partimizin evlatlarıdır- verdikleri imzaları dikkate almamız gerekir. Partimize oy verenler gibi, partimizin en genç ve en yaşlı üyeleri gibi hepimiz ülkemizin daha güzel bir ülke olması için çaba harcıyoruz. Hayallerimizin hedefinde ülkemizin daha huzurlu, daha adaletli, daha özgür bir ülke olması var. Dolayısıyla arkadaşlarımızın olağanüstü kurultay talepleri bir şekilde değerlendirilir. Ama önümüzde bir yerel seçim var. Onun için bir hazırlık yapılacak. Bu 500 imzalı beklentinin önemli bir kısmını MYK’daki değişim talebi oluşturuyordu, biz de onu yerine getirdik."

YEREL SEÇİMLER İÇİN İDDİASI AÇIKLAMA: Yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, " İstanbul’da kazanma şansınız nedir?" sorusuna "Sadece İstanbul değil, Ankara, Denizli, Balıkesir, Adana, Mersin, Antalya, Uşak kesinlikle alacağımız yerler." diye yanıt verdi.