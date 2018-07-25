Kılıçdaroğlu'ndan muhaliflere flaş çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişim isteyen muhaliflerin imzaları topladığı iddiası üzerine, "Toplandıysa getirsinler, genel merkez yerinde duruyor" dedi. Ayrıntılar birazdan...
Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu kurultay tartışmalarıyla ilgili olarak dün yaptığı açıklamada "Göreceksiniz yeni süreçte partide ciddi değişiklikler olacaktır." demişti.
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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktisDEVAMI »
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