Kılıçdaroğlu'ndan kritik çağrı! Gerisi teferruattır deyip açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili kritik açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Dönem A partisi B partisi dönemi değildir. Dönem vatanı kurtarma dönemidir. Bütün siyasi partilerin liderlerine sesleniyorum. Biz her türlü özveride bulunmaya hazırız" dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları:

BU SEÇİMLER SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR SEÇİMİDİR: Bu seçimler kişisel koltuk arayışı seçimleri değildir. Bu seçimler söz konusu vatansa gerisi teferruaatır seçimidir. Hiçbir beklentim yok. Mütevazi bir evim var, çocuklar büyüdü. Benim derdim ülkem."

GENİŞ BİR İTTİFAKI SAĞLAMALIYIZ: Hiçbir beklentim yok. Mütevazi bir evim var, çocuklar büyüdü. Benim derdim ülkem. Geniş bir ittifakı sağlamalıyız. Herkes bir şekliyle parlamentoda yerini almalıdır. Biz cumhuriyetin kuruluşunda hangi değerler söz konusu ise 24 Haziran'da onu savunacağız.

CHP OLARAK HER TÜRLÜ ÖZVERİDE BULUNMAYA HAZIRIZ

Aramızda ömür boyu hapis verilen erlerin aileleri var. Komutan değil, er, er. Dönem a partisi, b partisi dönemi değil, birlikte hareket ederek devleti kurtarmanın zamanıdır. Bütün partilere sesleniyorum, CHP olarak her türlü özveride bulunmaya hazırız.

YÜZDE 60 İDDİASI: Demokrasi için kimler bir araya geliyorsa biz orada olmak zorundayız. Biz önce 301’i aşacağız, sonra yüzde 60 ile cumhurbaşkanlığını alacağız.

VATANINI BAYRAĞINI SAVUNAN HERKES SANDIĞA GİDECEK

Haziran ayında hepimize görev düşüyor. Bugün hava güzel eğlenelim, tatile gidelim öyle bir lüksümüz yok. Vatanını, bayrağını savunan herkes sandığa gidecek. Ben Gazi'nin kurduğu bu devleti korumak için onurumla, gururumla oyumu verdim diyecek.

HAZİRAN AYI BAYRAM AYI OLACAKTIR

Haziran ayı bir bayram ayı olacaktır. Haziran mevsimin ilk meyvelerini verdİği aydır. Haziran ayı kiraz ayıdır. Haziran ayı karanlığın az olduğu bir aydır umudun adıdır. Haziran ayı diktatörleri yolcu edip demokrasiyi getereceğimiz aydır.

ERDOĞAN'A "AĞZININ PAYINI VERİRDİM" YANITI: Meclis'teki konuşmalarıma istinaden Özgür Özel'in sözlerine yanıt verdiler. Bay Recep yukarıda olmasam ağzının payını vermekle kalmazdım dedi. Senin yerin orası değil, aşağısı zaten. Aşağı geleceksin aşağı. Bugün de konuşmuş. Niye karşıma çıkmıyorsun kim kimin ağzının payını veriyor 80 milyona göstereyim.

İYİ PARTİ'YE GEÇEN 15 CHP'Lİ VEKİLLE İLGİLİ ELEŞTİRİLERE YANIT

Biz ezber bozduk. 15 vekilimiz İYİ Parti'ye geçti. Kümeste yakalanan tilki gibi hepsi saldırmaya başladı. Ben senin kumpasını bozacağım arkadaş, sen beni tanımıyorsun? Sen kumpas yapacaksın, ben gözlerimi kapacatacağım. Yemezler arkadaş, yemezler. Ayarları bozuldu, her türlü hakareti yapıyorlar.

"BU KARARI NEDEN ALDIK?"

Tarihsel süreçteki CHP'nin rolünü o zat öğrensin diye anlatıyorum. Kimse siyasi yasaklı olmasın. Beyefendi unutmuş herhalde. Ben muhtar olamazdım diyordu, sana o yolu kim açtı. CHP açtı, seni sevdi için değil, demokrasi için açtı. Ahmet Davutoğlu'nu kapının önüne koydular kim savundu, biz savunduk. Yüzde 49.5 alan bir partinin lideri kapının önüne konulamaz. Bizden başka savunan olmadı. Recep Bey sanıyor ki ben konuşursam CHP'de korkar. Recep Bey sen anlamadın mı, biz Kuvayı Milliye'den geldik. 15 arkadaşımı da gözlerinden öpüyorum."

SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR

Bu ülkenin ülkücü, muhafazakar, liberal demokratlarına sesleniyorum; gelin yeniden cumhuriyeti inşa edelim, birlikte mücadele edelim. Kişisel beklentimiz yok, söz konusu vatansa gerisi teferruattır. 15 arkaşımızı görevlendirdik, toplumda büyük sevinç oldu. Birilerinin rengi attı, bizi anlayamazlar. Demokrasi tranway gibidir istediğim yerde inerim diyen adam bizi anlayamaz. Bizim liderimiz Allah'ın bütün vasıflarını toplamıştır diyenler bizi anlayamazlar. Bizim liderimiz ikinci peygamberimizdir diyenler bizi anlayamazlar. Kula kulluk etmeyin dedik, siz bizi anlayamazsınız dediler. Demokrasi hukuka uygun kafa ister, sizde bu yoksa ben ne yapıyım?