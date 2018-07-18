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Kılıçdaroğlu'ndan imza ve erken yerel seçim açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan imza ve erken yerel seçim açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken yerel seçime karşı olduğunu açıkladı. Olağanüstü kurultay için imza toplayan muhalifler için ise Kılıçdaroğlu, "Gündeme alınmasını doğru bulmuyorum" dedi.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 08:30 - Güncelleme: 18-07-2018 08:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğl, dünkü parti grup toplantısı sonrası gazetecilere gündeme ilişkin konularda açıklamalar yaptı. O sohbete katılan yazarlardan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, konuşulanları bugünkü köşesinde aktardı.

"ZATEN 8 AY KALDI"
"(...)Konuyu yerel seçime getirip, “Öne alınmasına bakışınız ne olur?” diye sorduk. “Zaten temmuz ayındayız. Yerel seçimlerin öne alınmasına gerek yok. Çünkü zaten 8 ay sonra seçime gidiyoruz” diye konuya girdi.

Kasım ayına alınması için Anayasa değişiklik teklifinin Meclis’e gelebileceğine yönelik iddiaları anımsatıp, “Bu yönde girişim olursa tavrınız ne olur?” diye sordum. Kısaca “Doğru bulmayız” yanıtını verdi. Sözünü biraz açmasını istediğimde ise “Destek vermeyiz” diyerek erken yerel seçime karşı tavrını net koydu.

“ONA GİRMİYORUM…”
Kurultay için imza toplanması konusunu da sorduk. Önce, “Ona hiç girmiyorum” cümlesiyle savuşturmak istedi. Üsteledim, “Bir görüşe göre bugün öğle saatlerine kadar 63, bir diğer görüşe göre de 350’yi aşkın imza toplandığından söz ediliyor. Sizin bilginiz var mı?” dedim.

“Ben hiç girmiyorum” yanıtıyla ikinci kez geçiştirmek isteyince, “Partinizin kurultaya gidip gitmeme konusu” anımsatmasında bulundum. Şu yanıtı verdi:

“Girmiyorum. Çünkü delegeler kurultay olmasını tercih ederlerse, yani kurultay olmasını tercih ederlerse yapacağız, imza toplanmazsa da yapmayacağız. Buna özel bir çaba, emek harcamak gerekmiyor... Sonuçta delegelerin tercihleri önemlidir. Delegeler eğer kurultayı isterlerse kurultayı yapacağız. Çoğunluk sağlanmasa da kurultayı yapmayacağız. Gündeme alınmasını doğru bulmuyorum.”

Muharrem İnce’nin son dönemdeki tavrına ilişkin de yorum yapmaktan kaçındı, “Kurultayın yapılmasını istiyor…” demekle yetindi...

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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