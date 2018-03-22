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Kılıçdaroğlu'ndan iddialı 2019 yorumu

Kılıçdaroğlu'ndan iddialı 2019 yorumu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday konusunda henüz bir görüşme olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, oy oranını ise yüzde 70'leri bulabileceğini ileri sürdü.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 00:39 - Güncelleme: 22-03-2018 00:39

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 seçimlerindeki hedeflerini yüzde 60 olarak açıkladı. Oy oranının yüzde 70'e de çıkabileceğini iddia eden Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin ittifak çıkışıyla da ilgili Kılıçdaroğlu, "Yüzde 10 barajı yüzünden yanına yanaşmak durumunda kaldı" ifadesini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk’te yayınlanan programda konuştu. Gündemde yer alan konulara değinen Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından bazı satır başlıkları şöyle:

"Biz ittifaka karşı değiliz. Siyasal partiler ittifak yapabilirler. Biz yüzde 10 seçim barajına karşıyız. Bu barajı Kenan Evren ve arkadaşları getirdi. 12 Eylül darbe hukukunun bir parçası. Niye darbe hukukunu savunuyorlar? Baraj çok yüksek. Niye kaldırmıyorlar? Çünkü korkuyorlar. Barajın kalkması lazım. Şu anda benim kalkıp ‘Biz ittifak yapacağız’ demem çok doğru değil. Önce ittifakın yararları – zararları, getirileri – götürülerine bakılmalı.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Toplumun asıl gündemi demokrasi… Asıl sorun adalet sisteminde, kimse adaletin olduğuna inanmıyor. Bizim için erken seçim olabilir, sorun yok.

Afrin hepimizin ortak destek verdiği bir mücadele alanıydı. Bunu kendi partisinin başarısı gibi kamuoyuna sunmaya başladı, başaralı olamadı. Referandum öncesi, “Türkiye koalisyonlarla yönetilemez” diyorlardı. Şimdi koalisyonlara mahkum oldular. Bunu vatandaş görüyor, ‘Niye bizi kandırdınız?’ diyor. AKP’de her alanda çözülme var. Seküler AKP’liler referandumda oy vermediler zaten. Mazot fiyatları vb. Kırsalda bir çözülme oluştu. Şeker fabrikalarının satıldığı yerde AKP’nin yüksek oy olduğu yerler.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Adayı belirlerken sadece bizim partinin değil diğer partilerin de oy vereceği bir aday olması lazım. Bu konu zamanı gelince parti meclisinde oturup konuşacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimine daha epey zaman var. Çıkaracağımız adayın, bizim dışımızdaki seçmen kitlesinin de kabul edeceği türden bir aday olması lazım. Cumhurbaşkanı adayının topluma güven vermesi lazım. Yıpranmamış kişiler arasından seçilmesi lazım. Kafamızda birden fazla isim var.

"HEDEFİMİZ YÜZDE 60"

Hedefimiz en az yüzde 60. 50+1 falan değil. Çünkü ben bu ülkede insanların demokrasiye inandığına inanıyorum. Demokrasi bizim olmazsa olmazımız. Benim gibi düşünmeyen insan da düşüncesini rahatlıkla söyleyebilmeli. Bunların olmadığı bir ülke büyüyemez, kalkınamaz zaten. Ben yüzde 60 diyorum, belki yüzde 70 çıkar. Ama biz demokrasiyi her halükarda getirmek zorundayız. Aksi halde Türkiye bir karanlık sürecin içine girecek.

CHP İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN ABDÜLLATİF ŞENER’LE GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Yılmaz Büyükerşen ve Abdullah Gül ile hiçbir görüşmemiz olmadı. Abdullah Bey’in cumhurbaşkanlığı tarafsızdı. Eskişehir Belediye Başkanımız Sayın Büyükerşen de son derece başarılı. Fakat bugüne kadar her iki isimle de böyle bir konuyu konuşmadık.

Abdüllatif Şener’le bir görüşme gerçekleştirdik; ancak kendisiyle İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için değildi bu görüşme.

SANDIK GÜVENLİĞİ NASIL OLACAK?

Biz bütün sandıklarda güvenliği sağlayacağız. Bütün sandıklara sahip çıkacağız. Geçen seçimde doğu ve güneydoğu da bazı bölgelerde terör nedeniyle yer alamadık ancak bu seçimde bütün siyasi partilerle istişare içerisinde olacağız ve sandığa sahip çıkacağız. Benim vatandaşlardan tek isteğim sandığa gitmeleri ve oylarını kullanmalarını. 2 aydır bir çalışma yapılıyor ve gönüllülerin de yer aldığı bir ekiple sandık güvenliğini her yerde sağlayacağız.

BAHÇELİ AÇIKLAMASI

MHP lideri Devlet Bahçeli’ye kırgın değilim ama şaşkınım. Geçmişte Erdoğan için benden daha sert söylemlerde bulundu, yüzde 10 barajı yüzünden yanına yanaşmak durumunda kaldı."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Talib 22 Mart 2018 01:11 Aç tavuk kendini ambarda sanıyor :)))

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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