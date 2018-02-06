Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 'Esad'la görüş' çağrısı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, ''Türkiye, Suriye'de toprak bütünlüğünü sağlamak istiyorsa Esed ile temasa geçilmeli. Suriye'nin sahibi belli. Bu gerçeğin bilinmesi lazım.'' dedi.

Kılıçdaroğlu, ''CHP'yi yönetenler atama ile değil seçimle iş başına gelir. Biz bir demokrasi şölenini gerçekleştirdik'' dedi.

HÜKÜMETE 'ESAD'LA GÖRÜŞ' ÇAĞRISI: Kılıçdaroğlu ayrıca, ''Türkiye dış politikada bataklığa saplandı yalnızlaştı. Dış politikada yaşananlar iç politikaya yansıyor. Türkiye'nin egemen güçlerin söylemi ile dış politika kurması kabul edilemez. Türkiye, Suriye'de toprak bütünlüğünü sağlamak istiyorsa Esed ile temasa geçilmeli. Suriye'nin sahibi belli. Bu gerçeğin bilinmesi lazım.'' ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından bazı satır başları...

-İflas eden bir eğitim politikası var. Her 100 aileden 80'i çocuğunun Türkiye'de değil yurt dışında okumasını istiyor. Öğretmen memnun değil, aile memnun değil, öğrenci memnun değil. Kim memnun ? Çağdaş bir eğitim sisteminin yeniden organize etmek zorundayız.

- Ekonomide ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bozulan ekonomik dengeyi rayına oturtmak için Ecevit, 2012'de ağır bedeller ödedi. İnsanlar ekonomik sorunlarını dile getirmek için kendilerini yakarak çözmeye çalışıyor. Gelinen duruma bak. Bir kişinin kendisini yakması televizyonlar gazetelerde haber dahi olmuyor. Korkuyorlar. Baskı var medya özgür değil. Susan dilsiz şeytana dönmüş durumda. İşsizlik bütün kötülerin anasıdır. Çok düşük ücretlerle çalışan milyonlar var. Asgari ücrete az da olsa zam yapıldıysa CHP sayesinde olmuştur.

-Reis tefecilerin reisi halkın değil. Milyarlarca dolar faizi kim ödüyor. Bunlar ödüyor. Esnafa, işçiye, emekliye gelince para yok. Tefeciye gelince para var ama.

-Zorla belediye başkanları istifa ettiriliyor. Barış bildirisi imzaladı diye üniversite hocalarını dışarı koydular. Anayasa mahkemesi var ama aldığı kararlar uygulanmıyor. Halkın mahkemesi değilsin öyle olsa uygularsın kararı yoksa istifa edersin. Buna demokrasi diyorlar. Türkiye'de parti değil hanedan partisi var. Toplum aşırı bir kutuplaşma içinde.

-Toplum olağanüstü gergin bir ortamda aşırı kutuplaşmış durumda. Biz halkımıza huzur vadetmeliyiz.

-Bütün CHP'lilerin yanımda olmasını istiyorum. Elbette kendi aramızda tartışacağız ama bütün CHP'lilerin ortak ses çıkarmasını istiyorum.

-Erdoğan dilini kontrol edemiyor. Ey bay Kemal diyor. Buyur Recep bey. PYD YPG terör örgütü müdür. Yiğitsen açıklam. Lafa bak. Vallahi de billahi de ben yiğidim.Anadolunun efesiyim. 50 sefer söyledim. Bir daha diyeyim. Her yerde söyledim Bunlar terör örgütüdür. Kendimi yiğit olarak kabul ediyorum. Sen de yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey. Lafla peynir gemisi yürümez. Oturmuşsun ahkam kesiyorsun gelsene karşıma. Garip Kemal'in karşısına çıkamıyorsun. Yalan Cumhurbaşkanı'na yakışmaz. Ne terörü ya. PYD-PKK'nin terör örgütü olmadığını bilen mi var. PYD'nin terör örgütü olduğuna dair karar çıkıyor. Yargıtay'a da geliyor karar. 2015 tarihinde bir mahkeme kararı terör örgütü olduğunu kabul ediyor. PYD'nin başkanı Salih Müslim'i kırmızı halılar sererek Ankara'ya davet ettin. Yiğitsen, şerefliysen açıkla. AK parti terör örgütüne yardım ve yataklık yapmıştır. Mahkemeye dahi veremiyor beni. En ağır suçlamayı yapıyorum.