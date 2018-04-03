Kılıçdaroğlu'ndan Hatay'a giden sanatçılara şok sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açtı ağzını yumdu gözünü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri kamuflaj giyerek Suriye sınırına sıfır noktadaki Oğulpınar Sınır Karakolu'na sanatçılarla birlikte yaptığı ziyaret Kılıçdaroğlu'nu adeta çılgına çevirdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde hafta sonu TSK'ya destek için Hatay'a giden sanatçılar vardı. İşte Kılıçdaroğlu'nun çok tartışılacak zehir zemberek sözleri:

SANATÇI DENEN VATANDAŞ ONUN YANINDA SENİN NE İŞİN VAR?

"Bir ülkenin sanatçılar dik ve onurlu durmak zorundadırlar. Egemen güce teslim olmazlar. Hakkı, hukuku ve adaleti savunurlar. Zalimden yana değil, mazlumdan yana tavır alırlar. Bir ülkenin sanatçılar diktatörün karşısında asla ve asla boyun eğmezler. Bir ülkenin sanatçıları asla ve asla kimseyi ötekileştirmezler. Savaşı değil, her zaman her ortamda barışı savunurlar. Eğer bir ülkede Cumhurbaşkanlığını işgal eden zat ettiği yemine sadık kalmıyorsa, namusuna ve şerefine sahip çıkmıyorsa ona sanatçı sahip çıkamaz. Sanatçı denen vatandaş, onun yanında senin ne işin var?

TOPLANMIŞLAR BİR GRUP GÜRUH

Afrin'de 52 şehidimiz var. Yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup güruh, davul, zurna, klarnet, şarkılar, türküler.

BU REZİL ADAMLAR

Ben merak ediyorum bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen sen, eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç bir de Yaylalar türküsünü söyle bakalım, gücün yetiyorsa ve ahlak kaldıysa.

Afrin'e gittik, şehitler oldu metal yorgunluğunu ortadan kaldırdık. Bu cümleleri kullananlara ders verecek olanlar bu ülkenin kadınları. Şehidi veren, ağlayan diyen sizsiniz. Sefasını süren o zat. Ona o sefayı yaşatmayacak olanlar da yine sizlersiniz."

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