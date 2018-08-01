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Kılıçdaroğlu'ndan Hakkari'deki hain saldırıya ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Hakkari'deki hain saldırıya ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin, "Masumiyeti katleden, alçakça kurduğu tuzakla bir anne ve bebeğinin canına kıyan eli kanlı PKK terör örgütünü lanetliyorum." ifadesini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 12:52 - Güncelleme: 01-08-2018 12:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu. 

Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında "Masumiyeti katleden, alçakça kurduğu tuzakla bir anne ve bebeğinin canına kıyan eli kanlı PKK terör örgütünü lanetliyorum. Şehit olan anne Nurcan Karakaya ve Karakaya ailesinin 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Minik Mustafa ve annesi cennete yürüdü gözyaşları sel olduMinik Mustafa ve annesi cennete yürüdü gözyaşları sel olduMinik Mustafa ve annesi cennete yürüdü gözyaşları sel olduMinik Mustafa ve annesi cennete yürüdü gözyaşları sel olduHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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