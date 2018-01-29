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Kılıçdaroğlu'ndan flaş Afrin açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan flaş Afrin açıklaması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "Başarı iktidarın değil ordunun başarısıdır. Ordu bir siyasi partinin değil, Türk milletinin ordusudur." dedi.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2018 13:00 - Güncelleme: 29-01-2018 13:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Habertürk TV'nin aktardığına göre, Kılıçdaroğlu, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "Başarı iktidarın değil ordunun başarısıdır. Ordu bir siyasi partinin değil, Türk milletinin ordusudur." dedi. 

''BU HAREKET TÜRKİYE'NİN MÜCADELESİDİR''
"Afrin harekatı Türkiye'nin mücadelesidir" diyen Kılıçdaroğlu, "Harekatı seçim kozu olarak kullanmak doğru değil. Dün öğle saatlerinde stratejik öneme sahip Burseya Dağı terör örgütü PYD/PKK'nın elinden alınmıştı.'' ifadelerini kullandı.

''BAŞARI TÜRK ORDUSUNA AİT''
Buradaki başarının Türk ordusuna ait olduğunu ve ÖSO'ya devredilemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, dağa Türk bayrağı dikilmesinin de "işgal" anlamına gelmediğini belirtti. 

''ABD VE RUSYA İLE GÖRÜŞÜLMELİ''
Kılıçdaroğlu, olası Münbiç operasyonunda da Afrin'de yürütülen operasyona benzer bir yol izlenmesi gerektiğini belirtti ve "İran, Rusya ve ABD ile görüşülmeli" dedi.

CHP lideri, Şam yönetimi ile de ilişki kurulması gerektiğini kaydetti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR18 YORUM

  • vatandaş 29 Ocak 2018 13:52 adam iktidarı desteklerse zaten bitecektir,bu yüzden böyle dolandırıyor işi,gerçi bundan sonra da bunlardan yine iktidar uzak olacaktır.

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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