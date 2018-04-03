Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Vatan hainisin sen

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Tarihçi-yazar Kadir Mısıroğlu'nu hasta ziyaretine giden Erdoğan'a tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Keşke Yunanlar galip gelseydi diyen adama gideceksin, önünde el pençe duracaksın, sen vatan hainisin" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Haftalık Grup Toplantısı'nda konuştu. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"ÇIK KARŞIMA RECEP BEY"

-Garibanı görünce esersin, yurt dışına üfürürsün ama benim karşıma çıkmaya cesaret edemezsin. Sende o yürek yok o yürek. Dünya kadar televizyonun, gazetelerin var. Çık karşıma çık Recep Bey. Çık karşıma.

"TAŞERON İŞÇİLERİNE KADRO VERECEĞİM SÖZ"

-Taşeron işçileri ile ilgili beklediğimiz tablo gerçekleşmedi. Taşeron işçilerini ilk kez 2.5 yıl önce dile getiren parti CHP. O partinin genel başkanı ilk kez köleliğe karşı çıktı. 2.5 yılda başta sarayda oturan zat, orayı işgal eden zat, yakın çevresi kadro verelim, bunlar bizi sandığa gömecekler dedi. Sözde kadro verdiler ama binlerce kişiye kadro vermediler. Bütün kadın kardeşlerimin önünde söz veriyorum. Halkın iktidarında kim olursa olsun bütün taşeron işçilerine kadro vereceğim, söz.

Konuşmayı çok sayıda kadın partili de dinledi. Bazı partililerin maske taktığı görüldü.

"KADINLAR YERİ GELDİĞİNDE SOKAĞA İNECEK"

-Tek adam rejimini yıkacağız. Dikta yönetimini ve diktatörü oradan alacağız, alaşağı yapacağız. En büyük korkuları kadınlar. O nedenle diyorlar ki kadınlar evde otursun. Kadınlar yeri geldiğinde evinde oturacak yeri geldiğinde hakkını aramak için caddeye de sokağa da inecek.

"SEN VATAN HAİNİSİN"

-Bu ülkenin kadınları fesli Kadirleri istemiyor, deli Kadirleri istemiyor, keşke Yunanlar galip gelseydi diyor fesli Kadir. Ve onu ziyarete gidenler. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal edip fesli Kadir'in önünde diz çökenler... Keşke Yunanlar galip gelseydi diyen adama gideceksin, önünde el pençe duracaksın, sen vatan hainisin.

20 MİLYON DOLARA SATMADIN MI?

-Tarihinde CHP Filistin halkının yanında olmuştur. İsrail hak arayan Filistinlileri taradı 18 Filistinli hayatını kaybetti. Erdoğan kalktı konuşuyor. Sen Mavi Marmara'da Türkiye'nin itibarını 20 milyon dolara satmadın mı? Sen "terör devleti" dediğin İsrail önünde diz çöktün. 9 kişinin kanı yerdedir onların hakkını savunan tek lider Kılıçdaroğlu ve CHP'dir. "Gazze abluka kalkmadan asla barış olmaz" dedi kalktı mı?

GAZZE ABLUKASI KALKTI MI?

-Mavi Marmara'dan sonra ne diyordu? 3 şartım var diyordu. İsrail özür dilemeli, dilemedi. Ama sen İsrail'den tek sayfalık özür mektubu bile alamadın. Ben tazminat ödemem dedi. Hesabı açtılar, 20 milyon dolar para oraya bağış olarak yatırıldı. Gazze ablukası kalkmadan asla barış olmaz diyorlardı. Kalktı mı? Bir adamın ağzında yalan yuva yapmışsa o adamın bu memlekete faydası yoktur.

EKONOMİDE FAİZ HER KÖTÜLÜĞÜN ANASI FAİZDİR DOĞRU AMA BABASI ERDOĞAN'DIR

-Erdoğan, bu ülkenin en büyük belası faizdir diyor. Doğru diyor. 15 yıldır kurtaramamış bundan sonra kurtaracak. Sen gideceksin, oraya aklı başında cebini değil, vatandaşı düşünen gelecek, faizi alaşağı edecek. Ekonomide her kötülüğün anası faizdir doğru ama babası Recep Tayyip Erdoğan'dır. Faizi düşür. Sen yönetiyorsun. Çekil koltuğundan bak bakalım faiz nasıl düşüyor. Faiz zengini daha zengin yazar.

Üreteceğiz, kazanacağız, hakça paylaşacağız. Özel bankalara gücün yetmiyor diyelim, devlet bankalarına KHK çıkar. Yandaşın borcunu sıfırlarsın esnafa gelince çeksin dersin. Sürünsün biraz daha dersin

"DİKTATÖR BOZUNTUSU"

-Bu diktatör bozuntusu Giresun'a Ordu'ya gidiyor. Ağzından bir kelime 'fındık' çıkmıyor! Neden? Fındığı da yabancılara teslim etmek için yola çıktılar. Fındık üretecisinin hakkını hukukunu sonuna kadar savunan CHP'dir. Saray badem unuyla besleniyor, kilosu 87 lira. Bir kilo buğday 3 lira 75 kuruş.

"AHLAKIN DA BATSIN"

Senin Sarayı'nda batsın, ahlakın da batsın...Sarayın mutfağında şeker kullanılmıyormuş, beyefendi balla besleniyormuş. Adamın şekerle ilgisi yokki. Şeker fabrikalarını satacak balla beslenecek. Ekmek bulamıyorlarsa, badem unlu pasta yesinler diyecekler."

"İNEĞİ, SAMANI İTHAL EDİYORLAR AMA TOSUNCUĞU İHRAÇ EDİYORLAR"

-İnekler, yemleri, samanı ithal ediyorlar ama tosuncuğu ihraç ediyorlar. Fakat bu ihracat bizim anladığımız anlamda ihracat değil. Karşısında döviz gelir, tosuncuk ihraç edince paraları götürüyor. Bunlar o tosuncuk için araştırma önergesi verdik, onu da kabul etmediler. Tercihlerini ondan yana koydular. Tosuncuk milleti dolandırıyor, parayı yurt dışına gönderiyor bunların haberi yok. Haberi var ama ses çıkarmıyor malı götürsün. Bu hükümetin adı malı götürme hükümetidir. Soygunculuk tam bunlara yakışıyor.

"FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI ERDOĞAN"

-"FETÖ'nün siyasi ayağı kimdir?" demiştim. Niye çıkarmıyorsunuz? Geçen gün dedim, artık kral çıplak. Bir numaralı aktörü, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır. O zatın adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben bunu söyledim diye tazminat davası açmış. 250 bin liralık tazminat davası açmış, ben de ona açmıştım. 5 paralık açtım. Neden? E değeri 5 para. 5 paralık tazminat davası. Eskiden milyonluk davalar açıyordu, demek ki var yani, şimdi değeri düşürmüş. Sen bırak bu numaraları. Sen, benim hakkımda dava açmak istiyorsan suç duyurusunda bulunacaksın, ben o mahkemeye gideceğim, senin bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökeceğim.