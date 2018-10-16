Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert Brunson tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında milletvekillerine hitap etti. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara değinen Kılıçdaroğlu, "Tüm partilerin genel başkanlarına sesleniyorum. Sağlıkta şiddete son vermek için el birliği yapalım." dedi.

'ACİLİYET GEREKTİRMEYEN AMELİYATLAR...' İDDİASI

Kriz nedeniyle hastanelerde acil gerektirmeyen ameliyatların yapılmadığı iddiasını tekrarlayan Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Ordu Devlet Hastanesi… ‘’Aciliyet gerektiren hastalar hariç kalp kapak ameliyatı yapmayın, çünkü fiyatlar pahalı’’ diyorlar. Kim yalan söylüyor? Bu belgeler yalansa bu belgelerin altına imza atanları görevden alın."

Kendisini bu konuyla ilgili yalan söylemekle eleştiren Erdoğan'a tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Değerli İslam bilgininin değerli bir sözü vardı. Bir yalancı yalnız alçak ruhlu olduğu için yalan söyler diyordu. Gerçekten doğru." ifadelerine yer verdi.

Brunson davasına değinen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brunson kararı öncesi yaptığı konuşmaları hatırlatarak, sözlerine böyle devam etti:

GİZLİ TANIK REZALETİ YAŞADIK

-Brunson'a ajan dediler terörist dediler. Gizli tanık rezaleti yaşadık. 'Bu fakir bu görevde olduğu sürece bu teröristi alamazsın' dedi. Erdoğan istifa etti mi hayır.



"VER PAPAZI AL PAPAZI"

-11 Ağustos’ta Rize ‘’Tehdit ediyor ya, yarın saat 18’e kadar göndereceksiniz. Burası Çatladıkapı ülkesi mi ya, burası Türkiye’’ diye celalleniyor. E gönderdin. Sayende oldu bunlar. Polis Akademisi’nde konuşurken ‘’Ver papazı, al papazı dedim’’ diyor. Papaz gitti. Neredeyse Utanmasalar devlet töreni yapacaklar.

ÜLKENİN ONURUYLA NASIL OYNARSIN

-Hani sen terörist diyordun vermem diyordun ne oldu da verdin. Sen Türkiye cumhuriyetinin onuruyla şerefiyle nasıl oynarsın.

BAHÇELİ'YE ÇAĞRI

-Sayın Bahçeli'ye seslenyorum. Türkiye'nin onuruyla haysisetiyle oynayanlar uluslararası arenada zor duruma sokanları hala bu hükümete destek vermeyi sürdürecek misin?

TÜKÜRÜĞÜNÜ YALATMA POLİTİKASI

-Tehdide boyun eğdiler. Eğer bir iktidar başka bir ülkeye boyun eğiyorsa bu ülkenin değil Amerika'nın iktidarıdır. Buna dış politikada tükürüğünü yalatma politikası deniyor.

ERDOĞAN'A SORUYORUM NE MÜZAKERESİ YAPTINIZ?

-Özel uçakla gitti, Oval Ofis’te karşılandı. Trump, ‘’Uzun ve yorucu bir müzakere süreci geçirdik. Bu ülkede fidye ödemiyoruz. Artık en azından… Fidye ödemeyeceğiz. Aksi takdirde büyük şeylerle karşılaşacaksınız, kötü şeyler olacak’ diyor. Erdoğan’a soruyorum. Ne müzakeresi yaptınız? Ya sen doğruyu söylüyorsun Trump yalan söylüyor, ya Trump doğruyu söylüyor. Trump’ın dedikleri doğru çıktı. Sen fidye istedin mi? Adam sana ‘vermem’ dedi. Senin yatacak yerin yoktur. Bu milletin yakasından düşmek zorundasın…

-Adalet tecelli etmiş de… Geçiniz onları.. Trump Erdoğan’a teşekkür ediyor. Erdoğan serbest bıraktırdı ne mahkemesi. Trump kanacak adam mı? Bizimki de her seferinde ‘yargı bağımsızdır, yagı karar verdi’ diye oturup tweet atıyor. Saray’ın adliyesi adli düzenin dibine dinamit koymuştur. Bunlar gerçekten hakim olsalardı Brunson’ın içerde kalmasının gerekçesini yaratan gizli tanıkların tamamını tutuklardı."

CEMAL KAŞIKÇI OLAYINDA FATURAYI HÜKÜMETE KESTİ

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Türkiye öyle bir hale geldi ki üçüncü dünya ülkelerinin bile operasyon yaptığı hale geldi. Bir gazeteci öyle anlaşılıyor ki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda artık kesinleşti öldürüldü. Öldürüldü nereye gömüldüğü de belli değil. Bunları batıdan öğreniyoruz. Batı Türkiye'den öğreniyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bilmesi yasak."