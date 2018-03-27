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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert Boğaziçi Üniversitesi tepkisi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert Boğaziçi Üniversitesi tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin harekatına destek için açılan standa saldıran öğrencileri üniversitede okutmayacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sert sözlerle eleştirdi.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 14:47 - Güncelleme: 27-03-2018 14:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin stantına saldıran Boğaziçi Üniversite öğrencilerine yönelik sözlerinden dolayı Erdoğan'a sert bir dille tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Devletin tepesinden üniversiteler dizayn edilmez. Pinochet, Hitler, Mussolini yapıyordu. Özendiysen o ayrı bir şey çık açık açık söyle." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda partisinin gündeme ilişkin konularda açıklamalar yaptı. Milletvekillerine hitap eden CHP liderinin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle ilgili tartışmaya ilişkin Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"ÜNİVERSİTELER SENİN BABANIN MALI MI?"
"Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup öğrenci Afrin için lokum dağıtıyor, başımızın üzerinde yeri var. Üniversiteler bilgi yuvalarıdır ama üniversitelerde şiddet olmaz. Üniversiteyi şiddete teslim ederseniz üniversite bilgi üretmez. Lokum dağıtanlara müdahaleyi asla ve asla doğru bulmuyoruz. Burada yapılacak iş üniversite yönetimidir. Olaya müdahale eder. Koltukta oturan zat doğrudan müdahale ediyor. Sizi üniversitede okutmayacağım diyor. Sen kimsin ya. Kimsin de okutmayacaksın. Üniversiteler senin babanın malı mı? Anayasa madde 42., "Kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz". Beyefendi benim aynayasa diyor. Kulağından tutacak mı? Bu ülkenin kadınları 2019'da seni kulağından tutup aşağı indirecekler. Devletin tepesinden üniversiteler dizayn edilmez. Pinochet, Hitler, Mussolini yapıyordu. Özendiysen o ayrı bir şey çık açık açık söyle."

Boğaziçi Üniversitesindeki Afrin programında çıkan olayda 5 gözaltı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 27 Mart 2018 15:22 şakamısın sen kemal kılıçdaroğlu

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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