Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'postal' yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik "Şimdi duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Hayırdır ya günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gereken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya parka filan eksikse onu da gönderelim" sözlerine yanıt verdi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu yarınki İYİ Parti ziyaretini de değerlendirdi.

'VATANSEVERLİĞİMİZ POSTAL VATANSEVERLİĞİ DEĞİL'

Ankara'da bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Parka ve postalı ben öğrenciliğimden beri giyiyorum. Bizim vatanseverliğimiz parka ve postal vatanseverliği değil, önce ruh olarak vatansever olunmalı" dedi.

'SEÇİM İTTİFAKI' SORUSU

Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile gerçekleştireceği görüşmenin seçim ittifakı kapsamında olup olmadığı da soruldu.

'İTTİFAKA KAPALI DEĞİLİZ'

Görüşmenin İYİ Parti kongre sürecinin ardından nezaket ziyareti kapsamında olduğunu belirten CHP Lideri, "Bir ittifak görüşmesi şeklinde düşünmek doğru değil, ama bu seferlik. Yoksa biz ittifaka kapalı değiliz" diye konuştu.

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