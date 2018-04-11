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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'postal' yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'postal' yanıtı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik ''Duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Eksikse parka ve postal gönderelim'' sözlerine ''Parka ve postalı ben öğrenciliğimden beri giyiyorum. Bizim vatanseverliğimiz parka ve postal vatanseverliği değil'' şeklinde yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 09:55 - Güncelleme: 11-04-2018 09:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik "Şimdi duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Hayırdır ya günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gereken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya parka filan eksikse onu da gönderelim" sözlerine yanıt verdi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu yarınki İYİ Parti ziyaretini de değerlendirdi. 

'VATANSEVERLİĞİMİZ POSTAL VATANSEVERLİĞİ DEĞİL'
Ankara'da bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Parka ve postalı ben öğrenciliğimden beri giyiyorum. Bizim vatanseverliğimiz parka ve postal vatanseverliği değil, önce ruh olarak vatansever olunmalı" dedi.

'SEÇİM İTTİFAKI' SORUSU
Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile gerçekleştireceği görüşmenin seçim ittifakı kapsamında olup olmadığı da soruldu.

'İTTİFAKA KAPALI DEĞİLİZ'
Görüşmenin İYİ Parti kongre sürecinin ardından nezaket ziyareti kapsamında olduğunu belirten CHP Lideri, "Bir ittifak görüşmesi şeklinde düşünmek doğru değil, ama bu seferlik. Yoksa biz ittifaka kapalı değiliz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Gül biraz 11 Nisan 2018 11:43 Nerden baktığınıza bağlı. A habere göre Türk Lirası değer kaybetmiyor. Dolar değer kazanıyor.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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