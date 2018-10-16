Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

CHP'nin İş Bankası hisseleri AK Parti ile CHP'yi bir kez daha karşı karşıya getirdi. Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde hisselerin devri için MHP ile birlikte harekete geçileceğini belirtmesinin ardından gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Partisinin grup tolantısında konuşan Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

HER MÜCADELEYİ YAPACAĞIZ HUKUK ZEMİNİNDE

"Atatürk'ün vasiyeti. Vasiyet herkesin yapabileceği bir iradedir. Mustafa Kemal Atatürk de el yazısı ile vasiyetini yazıyor. İş Bankası'ndaki Atatürk'e ait hisseleri Hazine'ye alacağım diyor. Türkiye'nin en büyük özel bankası. Şimdi o bankaya el koyacağım diyor. Kenan Evren de aynısını yaptı o da bir diktatördü sen de aynısını yapıyorsun sen de bir diktatörsün ne farkınız var? Yurtdışından gelsin yabancılar diyorlar niye gelecek? Bankayı nasıl ele geçiririz hortumlarız bunun hesabını yapıyorlar. Her mücadeleyi yapacağız hukuk zemininde. Türkiye sahipsiz bir devlet değildir.''

İşte CHP'nin elindeki İş Bankası hisselerini Hazine'ye devredecek formül