Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 15 milletvekili yanıtı

CHP'den İyi Parti'ye 15 milletvetili transferi AK Parti ile CHP arasında polemik konusu oldu. Erdoğan'ın dünkü "Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçlamalarına. Bu ülkede diktatör görmek isteyen, bir gecede 15 milletvekiline; siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirtenlere bakmalıdır." sözlerine yanıt bugün Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan'ın eleştirilerine Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

YAPARIZ RECEP BEY YAPARIZ

"Demokrasiye karşı kumpas kuruyorlar. Partileri acaba nasıl bir dümen çeviririz de seçime sokmayız. 15 milletvekiline giden kardeşim bu kumpası bozun dedik. Yaparız Recep Bey yaparız gözlerinden öpüyorum seni. Sen demokrasiyi bilmezsin. Demokrasinin 'D'sinden dersini almamış."