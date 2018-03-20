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Kılıçdaroğlu'ndan Diyanet'e Atatürk çağrısı!

Kılıçdaroğlu'ndan Diyanet'e Atatürk çağrısı!

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ''18 Mart Şehitler Günü bütün camilerde hutbelerde vardı ama Gazi Mustafa Kemal'in adı yoktu. Atatürk olmasaydı Çanakkale Zaferi de olmazdı.'' diyerek Diyanet'e çağrıda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 13:48 - Güncelleme: 20-03-2018 13:48

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündem dair açıklamalarda bulundu. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 18 Mart'ta camilerde okutulan hutbe üzerinden Diyanet'e tepki gösterdi ve "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü neden anmıyorsunuz?" diye sordu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları...

DİYANET'E ATATÜRK ÇAĞRISI
Diyanet İşleri'ne sormak isterim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü neden anmıyorsunuz. Harabeye dönmüş camileri tamir ettiren Atatürk için neden bir anma yapmıyorsunuz. Atatürk, dinin üzerine titriyordu. Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret ediyorsunuz ama Atatürk için rahmet okumuyorsunuz. Yazık günah. İnsanda biraz ahlak, inanç olur. Bu memlekete kötülük yapıyorsunuz. 80 milyonun kalbinin kırıyorsunuz. 

Anayasa Mahkemesi Şahin Alpay için kararını verdi. Altan kardeşler için bir karar vermedi. Onu da bekliyoruz. Geciken adalet adalet değildir.

"HAKİMLERE SORUYORUM: NEDEN AYAĞA KALKTINIZ"
Hakimlere söylemek istiyorum niye ayağa kalktınız. Her partinin genel başkanı geldiğinde ayağa mı kalakacaksınız. Zaten adalet diye bir şey kalmadı. Adaletin olmadığı devletler çöker. Bu ülkede adalet bitmiş. Ayağa kalkan hakimlere sesleniyorum. Cübbelerinize iki ilik delik açın iki tane de düğme. Sadece ayağa kalmayın önünüzü ilikleyin.

''PARASI OLAN FETÖ'DEN DIŞARI ÇIKIYOR''
Parası olan FETÖ'den dışarı çıkıyor garibanlar içerde kalıyor. Şamil Tayyar, git Kayseri'de de FETÖ borsası var. Yargının çöktüğü bir ülkede adalet mi arayacağız bastırır parayı tahliye olur bu kadar basit. AKP hükümeti çökmüştür. Hiçbir söylemi sağlıklı ve tutarlı değil. Vatandaşın hangi derdine çözüm ürettiler.

''RANTİYEYE DÖNÜK BİR POLİTİKA VAR''
Şeker fabrikalarını neden satıyorsun. Şeker Fabrikaları zarar etmiyor, sen zarar ettiriyorsun. Eğer zarar ediyorsa Yavuz Sultan Selim Köprüsü araç garantili, zarar ediyor. Sıkıysa onu da satsana. Sarayın 13 günlük parasını versinler hiçbir zarar vermez. Araba bedava yemek bedava milletin sırtına yıkıyorsun sonra emekliye, işçiye ver diyorsun vergiyi. Ama sen vergi vermiyorsun. Sonra da milliyim diyorsun. Sevsinler senin milliliğini.

''ŞEKER PANCARI KOTALARINI KALDIRALIM''
Avrupa Birliği, ekim ayında şeker pancarı kotalarını kaldırdı. Çağrı yapıyoruz biz de kotaları kaldıralım. Üretime dönük hiçbir politikası yok bu hükümetin. Türk Telekom'un yüzde yüzü yerliydi. Ne yaptılar özelleştirdiler. Şimdi zarar ediyor. Bunlar önce özelleştirdiler. Kurumlar vergisini indirip kıyak sağladılar. Bankalardan kredi çektiler. Telekom'un pek çok malını sattılar.

İŞSİZLİK SORUNU
Neredeyse her evde işsiz birileri var. İşsizliği azaltmak istiyorsanız üretim ekonomisine destek verirseniz üretirseniz gücünüz olur. İŞKUR'a işsizlik için başvuranların sayısı 24 milyonu aştı. Son 15 yılda bir avuç yabancıya ödedikleri faiz 149 milyar dolar. İşsizlikle ilgili çözümleri şu. Her işverenin bir işsizi işe alırsa sorun çözülür. Dünyanın en saçma önerisi.

''SUÇ ORANLARI ARTTI''
Faizi düşüreceğiz komite kurduk diyor. Bir işi uyutmak istiyorsan komisyona havale edersin. İşsizlik yoğun olursa ne olur ? Uyuşturucu kullanımı artar. 6 yılda uyuşturucu kullanımı 16 kat arttı. Kadına yönelik şiddet yüzde 1400 arttı. İntihar olaylarında ciddi bir tırmanma var. Boşanma davaları 56 kart attı.Herkes silah almaya çalışıyor. 106 bin 740 silah kayıp. Hırsızlık suçlarında patlama var. Adalet Bakanlığı verilerinde ilk sırada hırsızlık var.

''TOSUN HERKESİ DOLANDIRMIŞ HÜKÜMET SEYREDİYOR''
Adam kalkıyor hepsinin önünde Çiftlik Bank kuruyor. 77 bin 843 kişiyi dolandırdı. Hükümet seyrediyor. Allah, peygamber, bir iki dua derken herkes inanıyor. Paranızı tosundan değil Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'ndan alabilirsiniz ama dava açmanız lazım. Bakan yeni uyanmış. Vatandaş uyanık olsun diyor. Ne biçim bakansın sen. Uruguay'dan isteyeceklermiş bu adamı. Bu tosunu getirtemezsin.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Nazaroğlu 20 Mart 2018 14:58 Bosanma davalari 56 KART artti

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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