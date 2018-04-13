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Kılıçdaroğlu'ndan çok sert sözler hazırlatmazsanız şerefsizsiniz

Kılıçdaroğlu'ndan çok sert sözler hazırlatmazsanız şerefsizsiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke ile ilgili, çok sert eleştirilerde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 14:04 - Güncelleme: 13-04-2018 14:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke ile ilgili, "Oturacaksın, her türlü dümeni çevireceksin, savcılara talimat vereceksin, Kılıçdaroğlu için fezleke hazırlayın. Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz. Sanıyorlar fezleke hazırlanacak, biz geri adım atacağız. Bir milim geri atmayacağız. Biz Kuvayı Milliyeciyiz. Biz onlar gibi değiliz'' dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarıyla 3 ayda bir farklı illerde yaptığı 'Belediye Başkanları' toplantısı için Konya'ya geldi. Toplantıda yerel ve genel seçimler için yol haritasının belirleneceği, belediye başkanlarına tavsiyelerde bulunup, önerilerinin alınacağı belirtildi.

Kılıçdaroğlu, Konya'da partisinin bir otelde düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kendilerine oy versin ya da vermesin her vatandaşa saygı duyduklarını söyledi. 

Kurallarının halka hizmet Hakk'a hizmet olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bu memleketi bu hale getirdiler. Açık ve net söylüyorum. Bu memleketi bu hale getiren Ankara'da oturan ve cebini düşünen beylerdir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Dönüp bana; 'efendim devlet memuruyken maaş dışında para kazanmadı' diyorlar. Evet maaş dışında para almadım, haram kazanmadım. Haram yemedim, cebimi düşünmedim, yolsuzluk yapmadım. Haram yemeyi, kul hakkı yemeyi marifet sayıyorlar. Ya sen haram yediysen boğazında dursun kardeşim. Ben haram yemem, haram da yedirmem. 'CHP iktidar olursa biz malı nasıl götüreceğiz' diye onun telaşındalar. CHP iktidar olursa sen ve yandaşların malı götüremeyeceksiniz. Haram yedirmeyeceğim size, her kuruşun hesabını vereceksiniz. Biz böyle bir gelenekten ve ahlaktan geliyoruz. Oturacaksın herkese dümeni çevireceksin, savcılara talimat vereceksin. 'Kılıçdaroğlu için fezleke hazırlayın.' Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz. Sanıyorlar fezleke hazırlanacak, biz geri adım atacağız. Bir milim geri adım atmayız biz Kuvayımilliyeciyiz. Onlar gibi değiliz. Bize oy versin vermesin her vatandaşımıza saygı duyarız. Onlar gibi değiliz. Nankör değiliz. Bizim kitabımızda nankörlük yoktur."

Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Emre Doruk 13 Nisan 2018 15:30 KK çoktandır ülkemizin GENLİK SORUNU haline gelmiştir. Meclis toplanıp o çok güvenip ağzına geleni dediği dokunulmazlığı kaldırılıp Demirtaş'ın yanına ÇOK ACİL gönderilmeli. Reis bunda gecikirse baltayı ayağına vurmuş olur. Zaten CHP de bıktı bu şahıstan!

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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