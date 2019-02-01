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Kılıçdaroğlu'ndan bomba Canan Kaftancıoğlu yorumu!

Kılıçdaroğlu'ndan bomba Canan Kaftancıoğlu yorumu!

CHP'de Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya üzerinden istifa edip istifasını geri almasının yankıları hala sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kaftancıoğlu'nun istifasıyla ilgili konuştu ve "Duygusal nedenlerle böyle bir tweet atması doğru değil" dedi.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 08:55 - Güncelleme: 01-02-2019 08:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere dair açıklamalarda bulundu. Adayları açıklamak için geç kalmadıklarını belirten Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nun istifasını geri çekmesiyle ilgili olarak da "Duygusal nedenlerle böyle bir tweet atması doğru değil" dedi.

Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) toplantısı sırasında sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini duyuran, ancak birkaç saat içinde kararından geri adım atan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "Parti içi tartışmaları kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmuyorum" dedi.

DUYGUSAL NEDENLERLE TWEET ATMASI DOĞRU DEĞİL: Yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğüm için, vicdani kararımla il başkanlığından ayrılarak bundan sonraki sürece partimizin bir neferi olarak devam etme kararı almıştım.Bizim partimiz bir ailedir ve kendi içinde tartışmalar olabilir. Canan hanımın da böyle duygusal bir tweet attığını biliyorum ve sonra vazgeçtiğini biliyorum. İstifa etmemeli. Halka şunu söyledim, atılan tweetin doğru olmadığını söyledim. Bir il başkanının duygusal nedenlerle böyle bir tweet atması doğru değil. (İstifasını istediği iddiası) O konulara girmek istemem. Bu bir partinin iç sorunudur.

SOYER'İ YIPRATMAK İÇİN ÇABA HARCIYORLAR: Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Tunç Soyer'e babası üzerinden yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. "Soyer'e yapılan eleştiriler haksız. Yıpratmak için çaba harcıyorlar, İzmir halkı, gerçekleri bilen bir halktır. Babasından ötür çocuklar neden yargılanır? Erdoğan her ortamda inancı siyasete alet etmiyor mu?" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

VEDA HUTBESİNDEN ÖRNEK VERDİ: Veda hutbesi, bakın ne diyor baba oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Eğer bir insan gerçek anlamda inançlı ise bir oğul babası yüzünden suçlanamaz. Sayın Yaşar Okuyan bana geldi ve dedi ki "O davada ölümle yargılananlardan biri benim ama gidip oyumu vereceğim" dedi. Bu suçlamalar ortaçağ zihniyeti demektir, demokrasi kültürünün olmaması demektir. Tunç Soyer orada, belediye başkanlığı yapmış, belediye başkanlığı yaptığı sürede hiçbir şeyle suçlayamıyorlar. Tunç Soyer'i kalkıp da bunun üzerinden karalamak, gölgelemek akıl mantık alacak şey değil. Babasının yaptıklarından dolayı suçlanamaz ve ödüllendirilemez. Tunç Soyer çalışkan, azimli, çağdaş, Atatürkçü, sosyal demokrat birisi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 01 Şubat 2019 10:13 Kk.işine geldiği gibi kıvırıyor 90 yıl dır Atatürk ün mirasına sahip. Çıkıyor iş Bankası mirasına sahip çıktı fetoş Lara sahip çıktı şimdi veda hutbesinden bahisle 80 darbecilerine sahip çıkması gayet normal bunu sorgulaması gerekenler milliyetçi kisvesi adı altında ittifak yapan veya oy verecekler

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