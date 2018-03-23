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Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye ayar: İşgal diyemezsin...

Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye ayar: İşgal diyemezsin...

Dün Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileriyle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann’ın Zeytin Dalı Harekatı'na "işgal" demesi üzerine “Bu işgal değil, terörle mücadeledir. Bunu tanımlamayı kabul etmiyoruz” dedi.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 09:35 - Güncelleme: 23-03-2018 09:35

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin Ankara büyükelçileriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann’ın Afrin’de gerçekleşen Zeytin Dalı Harekâtı'nı “işgal” olarak değerlendirdiği, Kılıçdaroğlu’nun ise buna karşılık “Bu işgal değil, terörle mücadeledir. Bunu tanımlamayı kabul etmiyoruz” dediği öğrenildi.

İKİNCİ TURDA EN GÜÇLÜ ADAYI DESTEKLEYECEĞİZ: Basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat süren toplantıda AB temsilcilerinin ittifak yasası, seçim güvenliği ve Afrin operasyonuna ilişkin sorular yönettiği öğrenildi. Toplantıda Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda bütün partilerin kendi adayını çıkartacağını söyleyen Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin adayının ikinci turda diğer parti tabanlarının da desteğini alacak bir isim olacağını anlattı.

ABDULLAH GÜL'ÜH ADAYLIĞI: Büyükelçilerin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ismini sormaları üzerine Kılıçdaroğlu’nun Gül ile adaylıkla ile ilgili bir görüşmesinin olmadığını söylediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, büyükelçilerin, CHP’nin ittifakı düşünüp düşünmediği yönündeki sorusuna da “prensipler temelinde bir ittifakın olabileceğini, bu konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü” yanıtını verdi.

ALMAN BÜYÜKELÇİ'YE AYAR YAPTI: Büyükelçiler Afrin konusundaki sorularını yöneltirken, Almanya Büyükelçisi Erdmann’ın TSK’nin Afrin operasyonunu “işgal” olarak değerlendirdiği öğrenildi. Erdmann’ın “işgal” demesine tepki hem toplantı sırasında hem de toplantının ardından Yılmaz’ın yaptığı basın toplansında geldi. Toplantıda Kılıçdaroğlu, “Bu işgal değil terörle mücadeledir. Bunu tanımlamayı kabul etmiyoruz” derken; Yılmaz da, şunları kaydetti:

“Bizim, Afrin operasyonunun başından beri desteğimiz malum. Oradaki kent yapılanması, kent meclisinin oluşturulması bizim önerimizdi. Almanya’nın Afrin operasyonu konusunda farklı bir tutumu var. Maalesef, ABD, Rusya orada, onlara ilişkin Almanya’dan herhangi bir ses duymadık ama Türkiye teröre karşı bir mücadele yaptığı zaman farklı bir ses geliyor. Tabii bunu biz doğru bulmuyoruz. Kendisine de ifade ettik.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • beyler beyi 23 Mart 2018 09:52 dengesiz adamdan böyle birşey beklemek öküzden buzağı beklemeye benziyor. düne kadar türkiyenin afrinde ne işi var diyordu.bozuk saat gibi yılda birdefa olsun doğruyu söylemiş,ülkeyi şikayet etmemiş

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