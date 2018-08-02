Kılıçdaroğlu'ndan ABD'nin kararıyla ilgili flaş açıklama

CHP Lideri Kılıçdaroğl ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. ABD'nin tavrına tepki gösteren Kılıçdaroğlu ABD'ye misilleme teklifinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu’nu ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin sıcak gündemini değerlendiren Kılıçdaroğlu, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili olarak, ‘ABD'nin aldığı karar Türk halkının onurunu rencide ediyor. 15 Temmuzun arkasında Pensilvanya'daki kişinin olduğunu biliyoruz.

Yanlışlık al papazı ver papazı girişiminden kaynaklanıyor. Bir sorun varsa oturulur konuşulur. İki bakanla ilgili alınan kararı doğru bulmuyoruz. Mutekabiliyet kurallarına uygun olarak ABD'li bakanlar hakkında aynı kararın alınmasını bekliyoruz.' açıklamasında bulundu.