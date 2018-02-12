Kılıçdaroğlu'na Selin Sayek Böke şoku

CHP 36. Olağan Genel Kurultayı'nın ardından oluşan Parti Meclisi içinden seçilen MYK bugün açıklandı. Açıklanan MYK'de kongrede Muharrem İnce'yi destekleyen Tuncay Özkan yer alırken, MYK'de yer alması beklenen ve kurultayda 687 oy alaak en yüksek ikinci oyla PM'ye giren ve Kurultay öncesi İlhan Cihaner ile birlikte 'Evrensel sol değerlere dönüş' manifestosu yayımlayan Selin Sayek Böke MYK'de yer almadı.

TEKLİF GİTTİ AMA KABUL ETMEDİ: CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, PM listesine aldığı eski Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'ye de MYK üyeliği teklifi götürdüğü ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Ayşe Sayın'ın haberine göre; Kurultay öncesinde, İlhan Cihaner'le birlikte "sol manifesto" açıklayan Böke ise teklifi reddetti.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun "kadın ve gençlik" politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı önerdiği Böke'nin teklifi reddetmesi üzerine, yeni ihdas edilen genel başkan yardımcılığı sayısı 6 yerine 5'te kaldı