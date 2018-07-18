Kılıçdaroğlu'na karikatür soruşturması! Dün çağrı yapmıştı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, mezuniyet töreninde açtıkları pankart nedeniyle ODTÜ'lü 3 öğrenci ile pankartı basan matbaanın sahibinin tutuklanmasını protesto etmek için yaptığı çağrı ve attığı tweet başını derde soktu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıçdaroğlu hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

ÖNCE MİLLETVEKİLLERİNE 'PAYLAŞIN' ÇAĞRISI YAPTI... CHP lideri Kılıçdaroğlu, dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda "13 yıl önce Penguen dergisi bir karikatür yayımlanıyor ve beraat ediyor. Aynı pankartı taşıyan ODTÜ öğrencileri tutuklanıyor. Bu nasıl yargı? Ben bugün bütün milletvekili arkadaşlarımdan istirham ediyorum bu karikatürü yayınlasınlar. Benim twitter hesabımdan bu karikatür yayınlanacak!" çağrısı yapmıştı.

SKANDAL KARİKATÜRÜ PAYLAŞTI... CHP Grup Toplantısı'nın ardından Kılıçdaroğlu'nun resmi Twitter hesabından ODTÜ'lü öğrencilerin tutuklanmasına neden olan karikatür "Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin" notuyla paylaşıldı. Kılıçdaroğlu gibi çok sayıda CHP milletvekili de benzer paylaşımlar yaptı.

'CUMHURBAŞKANINA HAKARET' SORUŞTURMASI... Bu paylaşım üzerine bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Aynı soruşturmanın paylaşım yapan CHP milletvekilleri için de açılacağı belirtiliyor...