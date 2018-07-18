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Kılıçdaroğlu'na karikatür soruşturması! Dün çağrı yapmıştı...

Kılıçdaroğlu'na karikatür soruşturması! Dün çağrı yapmıştı...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ'lü 3 öğrencinin tutuklanmasına nadan olan pankartı dün sosyal medya hesabından paylaşmış ve CHP Grup toplantısında herkesi o karikatürü paylaşmaya çağırmıştı. Ankara Başsavcılığı, Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlattı.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 11:33 - Güncelleme: 18-07-2018 11:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, mezuniyet töreninde açtıkları pankart nedeniyle ODTÜ'lü 3 öğrenci ile pankartı basan matbaanın sahibinin tutuklanmasını protesto etmek için yaptığı çağrı ve attığı tweet başını derde soktu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıçdaroğlu hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlattı. 

ÖNCE MİLLETVEKİLLERİNE 'PAYLAŞIN' ÇAĞRISI YAPTI... CHP lideri Kılıçdaroğlu, dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda "13 yıl önce Penguen dergisi bir karikatür yayımlanıyor ve beraat ediyor. Aynı pankartı taşıyan ODTÜ öğrencileri tutuklanıyor. Bu nasıl yargı? Ben bugün bütün milletvekili arkadaşlarımdan istirham ediyorum bu karikatürü yayınlasınlar. Benim twitter hesabımdan bu karikatür yayınlanacak!" çağrısı yapmıştı.

SKANDAL KARİKATÜRÜ PAYLAŞTI... CHP Grup Toplantısı'nın ardından Kılıçdaroğlu'nun resmi Twitter hesabından ODTÜ'lü öğrencilerin tutuklanmasına neden olan karikatür "Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin" notuyla paylaşıldı. Kılıçdaroğlu gibi çok sayıda CHP milletvekili de benzer paylaşımlar yaptı. 

'CUMHURBAŞKANINA HAKARET' SORUŞTURMASI... Bu paylaşım üzerine bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Aynı soruşturmanın paylaşım yapan CHP milletvekilleri için de açılacağı belirtiliyor...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 18 Temmuz 2018 11:57 Yahu bu KK yı anlamak mümkün değil, Bu kafaya bu zihniyete gelde ülke teslim et. İnsan biraz ülke sorunlarına eğilir, teröre, ekonomiye eğitime geleceğe kafa yorar, dış politika üretir etrafımız ateş çemberi içinde sen kılınan tüyünen karikatürle uğraşıyorsun, vallahi pes doğrusu.

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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