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Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde hedeflediği 9 ili açıkladı

Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde hedeflediği 9 ili açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin iddialı açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, İstanbul, Ankara, Mersin, Antalya, Adana, Balıkesir, Denizli, Uşak, Bursa'yı almak istediklerini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 12:43 - Güncelleme: 24-10-2018 12:43

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, yerel seçim gündemiyle toplandı. Bazı ilçe adaylarının oylanmasının beklediği PM öncesinde Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı. Burada da PM'ye sunulacak adaylara dönük değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, PM'ye sunulan MYK raporunun sunuş bölümünde ise gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlerin, gelecek süreçte odaklanacakları en önemli dönemeç olacağını vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:

CHP'NİN YEREL SEÇİMLERDE ALMAYI HEDEFLEDİĞİ 9 İL
"Mart 2019 yerel seçimleri aynı zamanda Türkiye'nin aydınlık yarınları için yerelden başlayarak, yönetim yetkisini liyakatli kadrolarımızla üstlenmeye başlayacağımız sürecin çıkış noktası olacaktır. Yerel seçimlerde önemli hedefler koyduk. İstanbul, Ankara, Mersin, Antalya, Adana, Balıkesir, Denizli, Uşak, Bursa'daki yerel yönetimleri almak gibi büyük bir hedef oluşturduk. Bunun yanında bu seçimde Türkiye'nin tüm şehirlerinde büyük başarılar elde edeceğimize olan inancım tamdır. Önümüzdeki süreçte hep birlikte tüm enerjimizle bu hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceğiz."

İŞ BANKASI HİSSELERİNİN DEVRİ HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL
CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerine yönelik tartışmalara da değinen Kılıçdaroğlu,şunları söyledi:
"Mülkiyet ve miras hakları kaynağını Anayasa'da bulmaktadır. Normlar hiyerarşisi gereği Türk Hukuku'nda Anayasa en üst normdur. Hiçbir kanun anayasaya aykırı olamaz. Bugün çıkarılacak bir kanun ile vasiyetnamenin ortadan kaldırılması ve hisselerin Hazineye devri hukuken mümkün değildir. Zira bir kanun ile hisselere el konulması vasiyetin iptali anlamına gelecektir. Vasiyetnamenin bir kanun ile iptali mümkün değildir. İş Bankası'ndaki Atatürk hisseleri üzerinden yürütülen tartışma sadece miras, mülkiyet hukuku açısından değerlendirilmemelidir. Gerçek amaç, bir şekilde İş Bankası'nı yürütme organının kontrolü altına almaktır. Atatürk'ün şahsında mülkiyet ve miras hakkına yapılan saldırı, 81 milyonun mülkiyet ve miras hakkını tehdit etmektedir. Buna asla izin vermeyeceğimizi, bu konudaki kararlılığımızı bu vesile ile ifade etmek isterim."

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • Abdlh 24 Ekim 2018 14:19 Hedef 9 il olmamalı hangi parti olursa olsun,hedef Tüm Türkiye olmalı.İnsanlar artık partiye değil adaya oy veriyor adaya

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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