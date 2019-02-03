Kılıçdaroğlu veto etti Aksünger adaylıktan çekildi!

İzmir Bayraklı’da Erdal Aksünger’in aday olması yönündeki önergenin PM'de kabul edilmesi krize neden olurken, Kılıçdaroğlu PM’ye ara vererek MYK’yi olağanüstü topladı. CHP liderinin Aksünger’e veto koyduğu, oylamanın açık yapılmasını istediği öğrenildi. PM’de oylamanın açık yapılacağının anlaşılması üzerine Aksünger bu duruma tepki göstererek adaylıktan çekildi.

CHP’nin sekizinci grup adaylarının belirlendiği toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bayraklı’nın da aralarında olduğu bazı ilçeler için yetki alma hazırlığı yaparken, Parti Meclisi’nde (PM) Bayraklı’da Erdal Aksünger’in aday olması yönündeki önergenin kabul edilmesinin krize neden olduğu belirtildi. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü topladığı MYK’de Aksünger’i veto etmesi ve Bayraklı için açık oylama yapılması yönünde karar verilmesini istemesi üzerine Aksünger adaylıktan çekildiği; tartışmalı toplantıda Kılıçdaroğlu'nun çektiği rest üzerine birçok yerde adayları tek başına belirlemek için yetki aldığı ifade edildi.

MYK'DA SİNYAL KESİCİ KULLANILDI: Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın kulis haberine göre, CHP’de sekizinci grup adayların belirlendiği ve geç başlayan kritik MYK toplantısı yaklaşık 2.5 saat sürerken, saat 15.00’te başlayan PM toplantısı da akşam geç saatlere kadar devam etti. MYK toplantısında telefon dinlemelerine karşı önlem olarak sinyal kesici jammer kullanıldı. Toplantıda geçen hafta veto edilen isimlerin değiştirilmesi dikkat çekti.

AKSÜNGER KRİZE NEDEN OLDU: PM toplantısında İzmir ilçeleri görüşülürken, Bayraklı adayı konusunda bazı üyeler PM üyesi Erdal Aksünger’i önerdi. Ancak CHP lideri Kılıçdaroğlu Bayraklı’nın da aralarında olduğu bazı ilçelerde yetki alma hazırlığı yaparken, PM’de Erdal Aksünger’in Bayraklı adaylığı için gizli oylama yapılması yönündeki önergenin kabul edilmesi krize neden oldu.

KILIÇDAROĞLU VETO ETTİ, ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ: Aksünger’in Bayraklı için oylamasının kapalı yapılması önerisi üzerine Kılıçdaroğlu PM’ye ara vererek MYK’yi olağanüstü topladı. Yaklaşık 45 dakika süren MYK toplantısında Kılıçdaroğlu’nun Aksünger’e veto koyduğu, oylamanın açık yapılmasını istediği öğrenildi. PM’de oylamanın açık yapılacağının anlaşılması üzerine Aksünger bu duruma tepki göstererek adaylıktan çekildi.

YA TAM YETKİ VERİLİR YA DA...Edinilen bilgiye göre Bayraklı konusunda PM’de yaşanan tartışmada bazı üyelerin MYK’nin oylanması gerektiği yönünde açıklamalar yaptığı dile getirildi. Bazı PM üyelerinin “Ordu komutansız olmaz. Ya tam yetki verilir ya MYK’ye güven oylaması yapılır” diyerek güven oylaması önerisi sunduğu Kılıçdaroğlu’nun da buna onay vererek dolaylı olarak rest çektiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun “MYK’nin aday belirleme yöntemiyle ilgili bir tereddüdünüz varsa güven oylaması yapalım” dediği de öğrenildi.

13 KABUL, 14 RET: Tartışmaların ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklanmayan ve aralarında İzmir’in Bayraklı, İstanbul’un Maltepe ve Silivri, Ankara’nın Etimesgut gibi pek çok ilçesi ile Ordu Büyükşehir’in aralarında olduğu yerlerin adayını belirlemek için PM’den yetki aldı. Kılıçdaroğlu’nun aday belirleme yetkisi PM’de 14 ret, 1 boş oya karşı 43 oyla kabul edildi.

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