Kılıçdaroğlu ve Akşener görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir teşekkür ziyaretinde bulundu. Kritik görüşme sonrası iki lider kamelarrın karşısına geçti.

İlk sözü Akşener aldı ve ''cumhurbaşkanı adaylığım devam ediyor'' dedi. Kılıçdaroğlu ise ''24 Haziran'da demokrasiyi getireceğiz bundan yüzde yüz emimin'' dedi.

Meral Akşener, "Partimiz 25 Ekim'de kuruldu, 1 Nisan'da kurultayımızı yaptık. Orada da aziz milletimize ilan ettiğim gibi İYİ Parti'nin 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığı adaylığımı sürdürdüğümü sizlerle paylaşmak isterim. Bir demokrasi katliamının önüne geçildi. Tekrar teşekkür ediyorum sayın genel başkana ve arkadaşlarına. Partimizin sloganını da söyleyeyim, Türkiye ve milletimiz iyi olacak" diye konuştu.