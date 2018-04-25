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Kılıçdaroğlu ve Akşener görüştü! İttifak var mı flaş açıklama

Kılıçdaroğlu ve Akşener görüştü! İttifak var mı flaş açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası iki lider açıklamalarda bulundu. Akşener adaylığım devam ediyor derken Kılıçdaroğlu ise 24 Haziran'da demokrasiyi getireceğiz açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 14:10 - Güncelleme: 25-04-2018 14:10

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir teşekkür ziyaretinde bulundu. Kritik görüşme sonrası iki lider kamelarrın karşısına geçti.

İlk sözü Akşener aldı ve ''cumhurbaşkanı adaylığım devam ediyor'' dedi. Kılıçdaroğlu ise ''24 Haziran'da demokrasiyi getireceğiz bundan yüzde yüz emimin'' dedi.

Meral Akşener, "Partimiz 25 Ekim'de kuruldu, 1 Nisan'da kurultayımızı yaptık. Orada da aziz milletimize ilan ettiğim gibi İYİ Parti'nin 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığı adaylığımı sürdürdüğümü sizlerle paylaşmak isterim. Bir demokrasi katliamının önüne geçildi. Tekrar teşekkür ediyorum sayın genel başkana ve arkadaşlarına. Partimizin sloganını da söyleyeyim, Türkiye ve milletimiz iyi olacak" diye konuştu.

Daha sonra söz alan Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Bir siyasi partiye karşı kumpas kurulması ve seçimlere katılmaması için pek çok davranış sergilenmesi bizim içimize sinecek bir olay değildi. Bizim yaptığımız İYİ Parti'nin çok ötesinde demokrasiye katkıdır.

Biz demokrasiyi savunanlar, hangi parti olursa olsun demokrasiyi savunanlar 24 Haziran'da, 25 Haziran'da biz bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi getireceğiz. Bütün vatandaşlarımız 25 Haziran'a huzur içinde uyanacaklar. Bu demokrasi birlikteliğini sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR17 YORUM

  • Hakkı Baba 25 Nisan 2018 14:48 Akşener aday olmalı. Abdullah Gül aday olmalı. Muharrem İnce aday olmalı. Selahattin Demirtaş aday olmalı.

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

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