Kılıçdaroğlu Türkiye'yi İngilizlere şikayet etti!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'de BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin, İş Bankası hisselerinin hazineye geçirilmesine yönelik AK Parti ve MHP'nin hazırlayacağı tasarıyla ilgili BBC'ye yaptığı açıklamalarda "Türkiye'de yabancı yatırımcı için sermayenin güvencesi yok" dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun o sözleri:

GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK İÇİN HİSSELERİ KONUŞUYORLAR: Gündemdeki bir diğer konu da İş Bankası'ndaki CHP hisseleri. Sürekli açıklamalar geliyor, tartışılıyor. Partinizden de bu hisselere el konulursa direniriz diye bir açıklama geldi. Peki nasıl direnirsiniz?

İş Bankası'ndaki hisselerin temsilcisi CHP, Atatürk'ün mirası dolayısıyla, kendisinin el yazısıyla yazdığı bir vasiyetnameden kaynaklanıyor bu olay. Anayasal güvence altında. Ama Erdoğan Türkiye'de yaşanan ekonomik krizi toplumun gündeminden kaçırmak için böyle bir olay ortaya atmış durumda.

TÜRKİYE'DE YABANCI SERMAYENİN GÜVENCESİ YOK: Gerçekleşeceğini tahmin etmiyorum. Böyle bir olayın Türkiye'nin gündemine getirilmesini doğru da bulmuyorum. Eğer siz bir bankadaki hisselere el koyuyorsanız bir yasal düzenlemeyle bu şu anlama geliyor: O ülkeye, ister yerli olsun ister yabancı olsun, gelecek olan sermayenin veya orada yerleşik olan sermayenin hiçbir güvencesi yoktur. Hükümet her an arzu ettiği sermayeye el koyabilir anlamına gelir. Bu yanlışlığı yapacağını sanmıyorum.