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Kılıçdaroğlu Türkiye'yi İngilizlere şikayet etti!

Kılıçdaroğlu Türkiye'yi İngilizlere şikayet etti!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'de yaptığı temaslar kapsamında verdiği bir demecinde, "Türkiye'de yabancı sermayenin güvencesi yok" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 21-10-2018 10:38 - Güncelleme: 21-10-2018 10:38

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'de BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin, İş Bankası hisselerinin hazineye geçirilmesine yönelik AK Parti ve MHP'nin hazırlayacağı tasarıyla ilgili BBC'ye yaptığı açıklamalarda "Türkiye'de yabancı yatırımcı için sermayenin güvencesi yok" dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun o sözleri:

GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK İÇİN HİSSELERİ KONUŞUYORLAR: Gündemdeki bir diğer konu da İş Bankası'ndaki CHP hisseleri. Sürekli açıklamalar geliyor, tartışılıyor. Partinizden de bu hisselere el konulursa direniriz diye bir açıklama geldi. Peki nasıl direnirsiniz?

İş Bankası'ndaki hisselerin temsilcisi CHP, Atatürk'ün mirası dolayısıyla, kendisinin el yazısıyla yazdığı bir vasiyetnameden kaynaklanıyor bu olay. Anayasal güvence altında. Ama Erdoğan Türkiye'de yaşanan ekonomik krizi toplumun gündeminden kaçırmak için böyle bir olay ortaya atmış durumda.

TÜRKİYE'DE YABANCI SERMAYENİN GÜVENCESİ YOK: Gerçekleşeceğini tahmin etmiyorum. Böyle bir olayın Türkiye'nin gündemine getirilmesini doğru da bulmuyorum. Eğer siz bir bankadaki hisselere el koyuyorsanız bir yasal düzenlemeyle bu şu anlama geliyor: O ülkeye, ister yerli olsun ister yabancı olsun, gelecek olan sermayenin veya orada yerleşik olan sermayenin hiçbir güvencesi yoktur. Hükümet her an arzu ettiği sermayeye el koyabilir anlamına gelir. Bu yanlışlığı yapacağını sanmıyorum.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Oku-Anla-Anlat 21 Ekim 2018 11:16 İngiltere'de asgari ücret ne kadarmış?Öğrendiniz mi?Ha ben biliyorum canım.65 Milyon da öğrensin diye sordum.Bir de 15-20-25-30-35 yıldan emekli olanların emekli maaşlarını sordunuz mu?Bunları anlatın da toplum bilinçlensin.Futbol adamı Türkiye'de 13.800 MİLYON TL maaş alıyormuş.Yıllık mı-aylık mı maaş bilmiyorum.

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