  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kılıçdaroğlu TBMM Başkanı Yıldırım ile görüştü

Kılıçdaroğlu TBMM Başkanı Yıldırım ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti. Kılıçdaroğlu'nun görüşmede tutuklu CHP vekiller Enis Berberoğlu ve Eren Erdem ile ilgili düşüncelerini ilettiği belirtiliyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-07-2018 12:38 - Güncelleme: 25-07-2018 12:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ı, TBMM Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla daha önce telefonla arayıp kutladığını anımsatan Kılıçdaroğlu, bu kez grup başkanvekilleriyle ziyaret ettiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, Yıldırım'a, seçilmesinden dolayı iyi dileklerini ve düşüncelerini aktarma fırsatı bulduklarını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Parlamentonun daha güçlü bir yapıya bürünmesi açısından, hem bürokratik açıdan parlamentodaki bürokratik düzeyin daha güçlü olması açısından hem parlamentoda, örneğin torba yasalar gibi düzenlemelerin görüşülmemesi açısından düşüncelerimizi aktardık Sayın Başkan'a. " dedi.

Yıldırım'a, cezaevinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem ile ilgili düşüncelerini de ilettiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bir haksızlık olduğunu, yargının bir haksızlığa yol açtığını, gereksiz yere tutuklamaların, parlamentoya gelip, görev yapması gerekirken Sayın Berberoğlu'nun halen içeride tutulmasının doğru olmadığını, anayasaya aykırı uygulamalar olduğunu, yargının parlamentonun iradesini, sözlerini bir anlamda dinlemediği, devre dışı bıraktığı gerçeğini de bir şekliyle Sayın Başkan'a aktardık. Umuyoruz önümüzdeki süreç içinde taşlar yerine oturur, yargıya olan güven yeniden sağlanmış olur diye düşünüyoruz. Düşüncelerimizi Sayın Başkan ile paylaştık."

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kılıçdaroğlu TBMM Başkanı Yıldırım ile görüştü haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro