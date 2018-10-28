Kılıçdaroğlu tartışmalı yazlığını satmak zorunda kaldı! Bakın neden?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Burhaniye'deki yazlık evini satmasıyla ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Milliyet gazetesi yazarı Talat Atilla CHP liderine evini neden sattığını sordu ve aldığı cevapları köyesine taşıdı.

500 BİN LİRAYA SATTI... Evin 500 bin liraya satıldığını belirten Talat Atilla, "Kemal Bey, sorduğum soruların özel olduğunu, bu konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi ama... Sınırları zorlayan ısrarımla... Burhaniye’deki yazlık evini 500 bin TL civarında bir fiyata sattığını öğrendim" diye ifade etti.

ERDOĞAN'A KAYBETTİĞİ TAZMİNAT SORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN... Atilla, Kılıçdaroğlu'nun, evini iki gerekçeyle elden çıkardığını ileri sürdü. Atilla, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kaybettiği tazminat borçlarını ödemek ve kısa süre önce evlendirdiği oğlu Kerem Kılıçdaroğlu’nun düğün masraflarını karşılamak için evini sattığını ifade etti. İşte Talat Atilla'nın o yazısı...

TAZMİNAT PARALARINI NEREDEN ÖDÜYORSUN?..

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yıllarca gündemden düşmeyen... Günümüzde teknoloji gelişimi hızla ilerlemekte olup, bunun sonucunda hareket etme ...

Dillere pelesenk olan Burhaniye’deki kooperatif evini hatırlarsınız...

Bir süre önce o meşhur evini ya da basındaki yaygın tanımla, villasını sattığına dair duyumlar almama rağmen...

Kesin teyit edemeyince yazmamıştım.

Doğrusu bu fikri takibi biraz da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kılıçdar-oğlu’na yönelik, 'Tazminat paralarını nereden ödüyorsun?' sorusuna yanıt olur mu diye merak ederek de yapmıştım...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bu soruların yanıtlarını sordum.

Kemal Bey, sorduğum soruların özel olduğunu, bu konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi ama...

Sınırları zorlayan ısrarımla...

Burhaniye’deki yazlık evini 500 bin TL civarında bir fiyata sattığını öğrendim.

Kılıçdaroğlu evini iki gerekçeyle elden çıkarmış.

BİR: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kaybettiği tazminat borçlarını ödemek...

İKİ: Kısa süre önce evlendirdiği oğlu Kerem Kılıçdaroğlu’nun düğün masraflarını karşılamak..."