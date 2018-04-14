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Kılıçdaroğlu, sınırda karakolu ziyaret etti!

Kılıçdaroğlu, sınırda karakolu ziyaret etti!

Kemal Kılıçdaroğlu, Hassa ilçesinin Suriye sınırındaki Sakız Hudut Karakolu'nu ziyaret edip askerlerle sohbet etti. Gazetecilerin alınmadığı ziyaretin ardından çıkışta kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, kahraman ordumuzun sadece Türkiye'nin değil bölgenin güvenliğini sağladığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 14:41 - Güncelleme: 14-04-2018 14:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçılarla birlikte Hatay'daki sınır karakolu ziyaretine şova dönüştürmekle suçlayan ve 'reziller' diye tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hassa ilçesinin Suriye sınırındaki Sakız Hudut Karakolu'nu ziyaret edip askerlerle sohbet etti. 

SINIR KARAKOLUNA GİTTİ
Kemal Kılıçdaroğlu, Hassa ilçesinin Suriye sınırındaki Sakız Hudut Karakolu'nu ziyaret edip askerlerle sohbet etti. Gazetecilerin alınmadığı ziyaretin ardından çıkışta kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, kahraman ordumuzun sadece Türkiye'nin değil bölgenin güvenliğini sağladığını söyledi.

''BÖLGEYE GÜVEN ORDU''
Kılıçdaroğlu, "Askerlerimizle görüştük, moralleri gayet iyi kendi vatanlarını bekliyorlar. Zaten defalarca ifade ettim. Tekrar ifade ediyorum. Kahraman ordumuz sadece Türkiye'nin değil bölgenin güvenliğini sağlayan unsur. Bölgeye güven veren ordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin caydırıcılığını bölgede hissettiren kahraman ordumuz. Onlarla birlikte çay, kahve içtik. Bizlere baklava ikram ettiler. Yürekten teşekkür ediyorum, gönlümüz yüreğimiz onlarla beraber. Onlar bizim gurur kaynağımız" dedi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Reyhanlı ilçesine geçti.

HATAY'DA ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Kasım 2017'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük'ün (27) Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

''OĞLUM BURNUMDA TÜTÜYOR''
Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un da eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, şehit babası Cuma Küçük'e sabır diledi. Bahçede Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Bu sırada şehit annesi Ayfer Küçük, "Oğlum burnumda tütüyor. Şu bayrak direğinin altındaki masada oturup oğlumu anıyorum" dedi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Kılıçdaroğlu aileye sabır dileyip, ardından, Zeytin Dalı Harekâtı sırasında 3 Şubat'ta Kilis'in Süngütepe Köyü hudut karakolunun nöbet kulesine teröristler tarafından atılan roketin patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın (27), Aktutan Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti ve başsağlığı diledi. Aileye Türk bayrağı veren Kılıçdaroğlu daha sonra Hassa ilçesine geçti.

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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