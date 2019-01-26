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Kılıçdaroğlu: Silah fabrikası özelleştiren başka ülke yok

Kılıçdaroğlu: Silah fabrikası özelleştiren başka ülke yok

Bursa'da konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ''Dünyada silah fabrikalarını özelleştiren devlet yoktur. Silah namustur. Kurtuluş Savaşını lafla mı kazandık. Silah fabrikalarının özelleştirilmesi vatanın satılması pazarlanması anlamına gelir. Biz buna şiddetle karşıyız.'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2019 14:55 - Güncelleme: 26-01-2019 14:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey için düzenlenen törene katıldı. Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Bursa son 15-20 yılda beton ormanına dönüştü. Hani yeşil Bursa diyorduk? Bursa'yı yeniden yeşil kimliğine kavuşturmalıyız. Bunu da kim yapacak, Mustafa Bozbey yapacak.

Bizim dışımızdaki canlıların da yaşama hakkı var. Kentte yaşlılarımız var, çocuklarımız var... Onların kültür ve sanatla sporla buluşması lazım. Rantçı değil halkçı belediye istiyoruz. Bursa'nın Milano ile Paris ile yarışması lazım. Metropollerle yarışması lazım. 

Dünyada silah fabrikalarını özelleştiren devlet yoktur. Silah namustur. Kurtuluş Savaşını lafla mı kazandık. Silah fabrikalarının özelleştirilmesi vatanın satılması pazarlanması anlamına gelir. Biz buna şiddetle karşıyız. Katar ordusuna veriyorlar. Bu bir özelleştirme değil diyorlar. 9 soru istemiştim kimseden yanıt gelmedi." 

 

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 26 Ocak 2019 16:20 ABD de silah tuccarlari var Turkiye de yok Saygilarimla Kenan Demir

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