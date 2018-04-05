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Kılıçdaroğlu sanatçılara az bile hakaret etmiş!

Kılıçdaroğlu sanatçılara az bile hakaret etmiş!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la sınırdaki mehmetçiklere moral vermeye giden sanatçılara yönelik büyük tepki çeken sözleri için "Sanatçılarla ilgili söylediğim her sözün arkasındayım, az bile söyledim" dedi.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 11:28 - Güncelleme: 05-04-2018 12:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul etti. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la sınırdaki mehmetçiklere moral vermeye giden sanatçılara yönelik ağır eleştirilerini sürdürdü ve "Sanatçılarla ilgili söylediğim her sözün arkasındayım, az bile söyledim" dedi.

İTTİFAK GÖRÜŞMESİ Mİ?..Kabul sonrası açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, ziyaret dolayısıyla Uysal ve beraberindekilere teşekkür etti.  "Demokrat Parti bizim cumhuriyet çınarımızın en önemli dallarından birisidir." diyen Kılıçdaroğlu, DP'nin demokrasi, vatan sevgisi, din ve vicdan hürriyeti konularında bugüne kadar önemli görevleri yerine getirdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Elbette bu ziyaret sadece bir nezaket ziyaretinin ötesinde iki siyasal partinin genel başkanı olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, yaşanan sorunlar ve bu sorunların nasıl aşılması gerektiği konusunda da karşılıklı düşüncelerimizi birbirimize aktarma fırsatı bulduk."  

DİĞER PARTİLERLE DE GÖRÜŞECEK Mİ?.. "İttifak konusunda diğer partilerin genel başkanlarıyla bir temasınız olacak mı?" sorusuna Kemal Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi: "Türkiye'nin yaşadığı büyük sorunlar var. Türkiye'nin bu sorunları aşması lazım. Bu sorunları aşarken sorunların aşılması yönünde görüş birliği içinde olan bütün siyasal partilerle elbette bir araya geleceğiz. Çünkü siyasal partilerin temel görevi Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları aşmak ve 80 milyona daha güzel bir yaşam sunmaktır. Elbette ki diğer siyasi partilerle bu görüşmelerimiz devam edecek." 

AZ BİLE SÖYLEDİM... Mehmetçiğe moral vermeye giden sanatçılara yönelik ağır eleştirileri hem sanatçılardan hem toplumun geniş kesiminden hem de iktidardan sert tepki gören Kılıçdaroğlu, "Sanatçılarla ilgili söylediğim her sözün arkasındayım, az bile söyledim" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 05 Nisan 2018 12:08 Sizin de vatan düşmanı sazcı cazcı zatcı zurtcu chppkk cılarınız var.

    CEVAP YAZ 1 1
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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