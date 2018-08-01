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Kılıçdaroğlu: PKK ve bütün terör örgütlerini şiddetle kınıyorum

Kılıçdaroğlu: PKK ve bütün terör örgütlerini şiddetle kınıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari Yüksekova'da, asker eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan'ın, PKK'lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili "PKK ve bütün terör örgütlerini şiddetle kınıyorum" dedi.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 15:05 - Güncelleme: 01-08-2018 15:05

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin önceki dönem milletvekili ve Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Akaydın'ın eşi Dr. Günseli Akaydın'ın cenaze törenine katılmak üzere Antalya'ya geldi.

Antalya Havalimanı'nda gazetecilere kısa açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine otomobille dönen Nurcan Karakaya (25) ile 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan'ın, PKK'lı teröristlerin yola önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, "Allah'tan rahmet diliyorum. PKK ve bütün terör örgütlerini şiddetle kınıyorum" diye konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, gazetecilerin, partili muhaliflerin olağanüstü kurultay için topladığı imzalarla ilgili sorusu üzerine ise "O ayrı, onlara girmeyelim" dedi. 

KILIÇDAROĞLU TABUTA OMUZ VERDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin önceki dönem milletvekili ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Mustafa Akaydın'ın eşi Dr. Günseli Akaydın'ın Antalya'daki cenaze törenine katıldı. Cenaze namazına kadar Muratpaşa Belediyesi'nin Gençlik Merkezi'nde bekleyen Kılıçdaroğlu, ardından cenaze namazının kılındığı Muratpaşa Camisi'ne yürüyerek geçti. Kılıçdaroğlu, burada taziyeleri kabul eden Mustafa Akaydın'a baş sağlığı diledi. Cenaze namazına çok sayıda siyasetçi katıldı. CHP, Ak Parti ve İYİ Parti milletvekillerinin yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, çevre il ve ilçelerin belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş törene katıldı. Cenaze namazı öncesi namazı kıldıran imam, iki defa 'Rahmetli Nurseli' deyince eşi Mustafa Akaydın, imamı uyararak adının 'Günseli' olduğunu söyledi. Akaydın ve torunu Efe'nin cenaze namazı sırasında duygulandığı görüldü. Namazın ardından Kılıçdaroğlu'nun omuz verdiği Günseli Akaydın'ın cenazesi, defnedilmek üzere Uncalı Mezarlığı'na götürüldü.

'TERÖRE LANET OLSUN'
Camideki törenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, kameraların karşısına geçerek açıklamada bulundu. Hakkari Yüksekova'da, asker eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan'ın, PKK'lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Her ölüm acıdır. Bugün bir doktoru, anneyi yolcu ettik. Milletvekili ve ailesine baş sağlığı dileklerimizi ilettik. Daha acı olanı Hakkari'de bir annenin ve çocuğunun şehit edilmesidir. Terörden çok çektik. Büyük acılar yaşıyoruz. Umuyorum ve diliyorum; bu terörü hep birlikte sonlandırırız. Bir insanlık suçu, bir anne ve çocuktan ne istersiniz? Anne ve çocuğunun günahı nedir, bunu yapanlar acaba insanlıktan nasiplerini aldılar mı? Lanet olsun, bir çocuğu ve anneyi acımasızca katledenlere lanet olsun. Hep birlikte teröre, teröre destek verenlere karşı çıkarsak bu belayı başımızdan atarız diye düşünüyorum" diye konuştu

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • misafir 01 Ağustos 2018 16:01 PKK yı kınıyorumu her evden bir oyda HDP ye demeden önce düşünecektiniz sizlerin sayenizde meclisteler

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