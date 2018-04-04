Kılıçdaroğlu otostop çeken ODTÜ öğrencilerini görünce...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yol kenarında okula gitmek için otostop çeken Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerini aracına aldı. Kılıçdaroğlu, öğrencileri okulun içine kadar bıraktı.

Kılıçdaroğlu'yla selfie çektiren gençler, 100. Yıl Evleri'nin sosyal medya hesabı Facebook'taki adresinde paylaştı. Paylaşımın altına pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından yorum geldi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI: Bazı kullanıcılar, fotoğrafların photoshop olup olmadığını sorarken, bazıları ise, esprili bir dille, "İçeri nasıl girebildi ki? Stickerı mı varmış" diye yazdı. ODTÜ'lü öğrenciler, okula gidebilmek için sık sık yollarda otostop çekiyor.

Paylaşımın altında yer alan bazı yorumlar şöyle: