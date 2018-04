Kılıçdaroğlu o kışlaya sokulmamalı!..

Edirne'de cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş'ı CHP'den 17 milletvekili ziyaret ederken, HDP'den sadece 7 milletvekili ziyaret etmiş.



Herkes şaşkın!



CHP Genel Başkanı da önümüzdeki hafta Hatay'a giderek Afrin Harekatı'nı gerçekleştiren askerlere moral ziyaretinde bulunacakmış.



Hayret ettiniz değil mi?



Senin milletvekillerin asker katili PKK'nın kravatlı temsilcisini türbe gibi ziyaret edecek. Sen de bu ziyaretler hiç olmamış gibi Afrin'de PKK ile çatışan askerlere moral ziyaretine gideceksin.



Evet, askerlerin siyaset yapmasına karşıyım...



Lakin ben askerlerin yerinde olsam, beni ziyarete gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu o kapıdan içeri sokmam.



"Sen, Peygamber Ocağı dediğimiz bu yere layık biri değilsin" der, günah defterini sayfa sayfa açarım.



"Sen git hendek kazan arkadaşlarını ziyaret et. Senin yerin burası değil" derim.



"Sen git, adalet yürüyüşünü TSK'nın içine sızarak millete darbe yapan Fetö'cülerle yapmaya devam et. Ama buralara uğrama" derim.



"Sen, 'Hiç bir şeyden tiksinmedim şehitler ölmez vatan bölünmez sözünden tiksindiğim kadar' diyen kadını MYK'ya almış adamsın. Burayı ziyaretinle kirletmene izin veremeyiz" derim.



"Sen, 'Devletiniz katil değil, seri katildir' diyen kadını İstanbul İl Başkanı yapmış birisin. Peygamber ocağının toprağını bu kararı alan birine çiğnetmeyiz" derim.



"Sen, şehit düşmüş silah arkadaşlarımın katilleriyle işbirliği yapan birisin ve bu mukaddes mekana girmeye layık biri değilsin" derim.



Ha, illa gelmek istiyorsan...



'"YPG'nin terör örgütü olduğuna dair elimizde bir kanıt yok' diyen milletvekillerini partinden at, ondan sonra gel" derim.



"YPG'lilere sivil halk muamelesi yapan, itlaf edilen YPG'lilerin cenaze törenlerine gidip ağlaşan milletvekillerini partinden at, sonra gel" derim.



"Siha düşmanı Sezgin senin partindeyken sen burada olamazsın. Asker düşmanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden milletvekillerin orada dururken senin bizimle bir arada olman bu topraklara hakarettir" derim.



"Sen, benim şehitlerimin yattığı şehitlikte rakı içip, alem yapan bir partinin genel başkanısın. Seni buraya sokarak şehitlerimin ruhlarını bir kez daha incitemem" derim.



"Senin bize Afrin Operasyonu'nda nasıl destek verdiğini gördük! Bize moral ziyareti gerçekleştiren sanatçılara neler söylediğini duyduk. Senin ne desteğini ne de moral ziyaretini isteriz" derim.



Ve en önemlisi...



"Sen Atatürk'ün kurduğu partiyi teröristlerle işbirliği yapan parti haline getirdin. Sen, Atatürk'ün ardına saklanıp, ülkesine ve milletine ihanet eden bir bedbahtsın. Buraya girecek son kişi bile olamazsın" derim.



Ben asker olsam bütün bunları derim. Vallahi de derim, billahi de derim.



Askerliğimi yakma pahasına, hatta canımdan olma pahasına, derim. Ama ben asker değilim ve böyle bir şansım maalesef yok.

Ben diyemem ama...

Bunları diyecek askerin alnının ortasından öperim!



DİPNOT: Allah'ım halimiz sana ayan! Birileri şunu Hatay yerine yanlışlıkla Menbiç'e veya DEAŞ'ın olduğu bir yere götürse ne güzel olur Allah'ım...



Allah'ım İnşallah...



İnşallah Allah'ım!



SOSYAL MEDYADA TAKİP İÇİN:

Twitter: twitter.com/slymnoz

Facebook: facebook.com/suleymanozisik

İnstagram: instagram.com/suleymanozi