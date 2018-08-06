Kılıçdaroğlu kurultay sorusu sorulunca bakın ne yaptı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beyin kanaması geçiren CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun tedavisinin sürdüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gelerek sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hastane çıkışında kameralar karşısına geçen CHP Lideri, "Hekim arkadaşların gösterdikleri ilgiye teşekkür ederiz. Umarız arkadaşımız parlamentodaki görevinin başına dönecek." dedi.

CEVAP VERMEDEN GİTTİ: Kılıçdaroğlu sözlerini tamamladıktan sonra muhabirler ısrarla kurultay sürecine ilişkin sorular yöneltti. CHP Lideri, teşekkür ederek hiçbir soruya yanıt vermedi ve aracına binerek hastaneden ayrıldı.

PARTİLİLER AÇLIK GREVİNDE: Öte yandan CHP Genel Merkezi önünde CHP'lilerin başlattığı açlık grevi devam ediyor. Olağanüstü kurultay kararı alınması için başlatılan eyleme katılım her geçen saat artıyor.