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Kılıçdaroğlu: Kimsenin önünü kesmedim

Kılıçdaroğlu: Kimsenin önünü kesmedim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay tartışmalarıyla ilgili olarak bazı isimlerin imza vermelerine rağmen yeniden aday gösterildiğini söyleyerek hiç kimsenin genel başkanlığının önünü kesmediğini ileri sürdü.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 22:30 - Güncelleme: 26-10-2018 22:30

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'ın tek sorumlusu kendileri olduğunu ifade ederek o gecenin iyi yönetilemediğini söyledi. Siyasete kendisinin talip olmadığını, teklif geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, genel başkanlık için kimsenin önünü kesmediğini kaydetti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de gençlik ve siyaset' konulu konferansa katıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgi Kampüsü'nde düzenlenen konferansa Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile üniversite öğrencileri katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu 24 Haziran gecesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"24 Haziran'da eğer bir hayal kırıklığı yarattıysak bunun sorumlusu biziz. Hiç başka bir yerde sorumlu aramaya gerek yok. O gece belki daha iyi yönetilebilirdi. Yönetilmedi. Benim kalkıp ta, 'Ben iyi yaptım. O kötü yaptı. O iyi yaptı, ben kötü yaptım' diye kısır bir tartışmanın içine girmenin hiçbir mantığı yok. Sorumluluk varsa bu bize aittir. Yanlışlık varsa bu da bize aittir. Kabahat sizde değil, bizde. Bu bir umutsuzluk nedeni olmalı mı? Hayır, asla. 

"KİMSENİN ÖNÜNÜ KESMEDİM"

Hesap uzmanlığı dışında, bürokrasideki görevlerin tamamına teklif geldiği için geldim. Grup Başkanvekilliği içinde gönüllü olmadım, zorla yaptırıldım. Ben plan bütçe üyesi olarak gayet güzel görevimi yapıyordum. Pek çok şeyi Türkiye'nin gündemine taşıdım. Benim iradem dışımda bu görevdir olacaksın dediler, tamam dedim. Daha sonra genel başkanlığa getirildim. Benim görevlerimden birisi de yeni genel başkan adaylarını yetiştirmektir. Hiç kimsenin genel başkan adaylığı önünü kesmedim kesmeye de niyetim yoktur.

"SAHTEKARLIK YAPANIN PARTİDE YERİ YOKTUR"

En tipik örneği, son kurultayda imza verenler oldu, vermeyenler oldu. Biz 100 belediye başkan adayı belirledik, bunların içinde kurultay olsun diye imza atanlar da vardı. Ayrım yapmadım. İmza sayısı fazla görülsün diye birden fazla notere gidip imza atanlara sadece itiraz ettim. Yani sahtekârlık yapanlar, sahtekârlık yapanın partide yeri yoktur."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ataturku seven 26 Ekim 2018 22:44 Sen gerçekleri aciklamiyorsun sahtekarlik yapan partiden vardir teroristlerin cenazesine katilan cicek birakanlar tam bir sahtekardir gerçek chpli degildir

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