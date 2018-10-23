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Kılıçdaroğlu "Kaşıkçı'nın katilleri elini kolunu sallayarak gitti"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuştu. Cemal Kaçıkçı, cinayetine değinen CHP lideri Viyana sözleşmesine değindi. Viyana Anlaşması’nın 41. maddesinin konsolosluk çalışanlarına dokunulmazlık vermediğini belirten Kılıçdaroğlu “Öldürenlerin tamamı elini kolunu sallayarak gitti” dedi.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 13:42 - Güncelleme: 23-10-2018 13:42

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuştu. Cemal Kaçıkçı, cinayetine değinen CHP lideri Viyana sözleşmesin hatırlattı. Viyana Anlaşması’nın 41. maddesinin konsolosluk çalışanlarına dokunulmazlık vermediğini belirten Kılıçdaroğlu “Öldürenlerin tamamı elini kolunu sallayarak gitti” dedi. 

DAHA AĞIR BİR SUÇ YOK
Cinayetten daha ağı bir suç olamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, cinayetle ilgili şu soruları sordu: "Neden ve hangi gerekçeyle arama için 10 gün beklendi? İkinci soru, konsolosun konutunda da arama yapıldı. Ne zaman? 16 Ekim'de. Şu garip işe bakın. Ayın 16'sında konsolos elini kolunu sallayarak gidiyor. Konsolos giderken neden müdahale edilmedi?"

HÜKÜMETE SESLENDİ
Viyana Sözleşmesi’ne dikkat çeken Kılıçdaroğlu anlanlaşmanın 41. maddesi gereğince sorgulama yapılabileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu "Kimden izin alıp gitti. Hangi gerekçeyle gitti? Ülkeyi haysiyet içinde yöneteceksin. Türkiye'nin itibar ve onurunu koruyarak yöneteceksin” şeklinde hükümete seslendi.

ÇADIR DEVLETİ OLDUK

Kaşıkçı cinayetiyle Türkiye’nin çadır devleti haline geldiğini dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantında şöyle konuştu: “17 Ekim'de başdanışman açıklama yapıyor. Diyor ki, Erdoğan olayı deşmeden Kral Selman'a yardımcı oldu. Siz nasıl oluyor da, olayı deşelemeden bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ne diyordu Yasin Aktay BBC'ye yaptığı açıklamada: Bütün makamlar haberdar oldular. Kuş uçsa tespit edilir. Kuş değil, katiller uçtu. Bu, şu anlama geliyor. Türkiye, ahır devletine, bir çadır devletine dönmüştür. Gelip Türkiye'de cinayet işleyebilirsiniz, kimse size dokunmaz.

GÖZÜNÜN ÖNÜNDE GİTTİLER
Elinizi kolunuzu sallayarak ayrılabilirsiniz. Bugün diyor ki geri verin. Efendi, onlar senin gözünün önünde Türkiye'den ayrıldı. Herkesin gördüğü bir olayı görüp, cinayeti işleyenleri bırakıyorlarsa, cinayetin ortağıdırlar. Sorduğum sorulara cevap istiyorum. Özel bilgileri bilip gönderiyorlarsa cinayetin ortağıdırlar. İşin ucunda para olunca bunlar oluyor mu acaba? Para yüzünden katilleri serbest bıraktılar. Bu ülkenin onuruyla, şerefiyle oynamaktır.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • OFLU BABA 23 Ekim 2018 15:23 EY CAHIL ADAM BOS ADAM OLDURULEN YER SUDI ARABISTAN TOPRAKLARI HUKUMETINE AITTIR BIRAZ DELIKANLIYSAN IZIN ALMADAN GIR BAKALIM GIRBILIYORMUSUN KONSOLOSLUGA BIR ANLASMA VAR ULUSLAR ARASI ANLASMA BU DUNYANIN HER ULKESINDE AYNIDIR DOKUNULMAZLIGI VARDIR KONSOLOSLUKLARIN VE ISGAL ETTIGI YERDE KENDI TOPRAKLARI ANLAMINA GELIR PABUCUMUN SIYASETCISI SANA BURDAN HIC BIR SEY CIKMAZ BOS BOS KONUSMA CAHIL SIYASETCI ELINI KOLUNU SALLAYARAK GIDER ELINEDE DOKUNAMAZSIN

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