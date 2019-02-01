Kılıçdaroğlu işkenceci Nurettin Soyer'e sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Tunç Soyer’in işkenceci babası Nurettin Soyer’e sahip çıktı.

Darbe döneminde yüzlerce ülkücünün idamını isteyen, hukuksuz ve maksatlı şekilde hazırladığı iddianamelerle adeta kan kusturan Nurettin Soyer’le ilgili Kılıçdaroğlu, "Suçu yok, başarılı bir hukukçu" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun destek açıklaması sonrası Tunç Soyer'in aday gösterilmesine tepkili olan İyi Parti tabanında tepkilerin daha da büyüyeceğini gösteriyor.