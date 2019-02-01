Kılıçdaroğlu ilk kez açıkladı! Erdoğan'a tazminatlarını böyle ödemiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıkları yönündeki iddiaları nedeniyle mahkum edildiği tazminat bedelini nasıl ödediği canlı yayında açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Burhaniye'deki evimi sattım ve 200 bin TL akrabamdan borç aldım" dedi.

TOPLAM 1 MİLYON 369 BİN TL: Kılıçdaroğlu'nun,Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıkları iddiaları üzerine İstanbul'da açılan 5 ayrı tazminat davasında ödemeye mahkum edildiği toplam manevi tazminata karşılık İstanbul 3. İcra Dairesi'ne yatırdığı bedel, 1 milyon 369 bin 788 liraya ulaştı.

"AKRABAMDAN BORÇ ALDIM": Fox TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olan Kılıçdaroğlu, canlı yayında bu tazminat ücretlerini nasıl ödediğini açıkladı. Burhaniye'deki villasını sattığını fakat buradan gelen paranın yetersiz kalması nedeniyle akrabasından 200 bin TL borç aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "O davalarını kazanıp paramı geri alacağım. Vekillerde tazminata mahkum ediliyorlar. Vekiller bir fon kurulmasını ödedi. Vatandaşlar zarflar içerisinde para gönderdi." dedi.