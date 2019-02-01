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Kılıçdaroğlu ilk kez açıkladı! Erdoğan'a tazminatlarını böyle ödemiş

Kılıçdaroğlu ilk kez açıkladı! Erdoğan'a tazminatlarını böyle ödemiş

Man Adası iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına tazminat ödemeye mahkum edilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Evimi sattım ve bir akrabamdan 200 bin TL borç alıp ödedim." dedi.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 09:50 - Güncelleme: 01-02-2019 09:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıkları yönündeki iddiaları nedeniyle mahkum edildiği tazminat bedelini nasıl ödediği canlı yayında açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Burhaniye'deki evimi sattım ve 200 bin TL akrabamdan borç aldım" dedi.

TOPLAM 1 MİLYON 369 BİN TL: Kılıçdaroğlu'nun,Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıkları iddiaları üzerine İstanbul'da açılan 5 ayrı tazminat davasında ödemeye mahkum edildiği toplam manevi tazminata karşılık İstanbul 3. İcra Dairesi'ne yatırdığı bedel, 1 milyon 369 bin 788 liraya ulaştı.

"AKRABAMDAN BORÇ ALDIM": Fox TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olan Kılıçdaroğlu, canlı yayında bu tazminat ücretlerini nasıl ödediğini açıkladı. Burhaniye'deki villasını sattığını fakat buradan gelen paranın yetersiz kalması nedeniyle akrabasından 200 bin TL borç aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "O davalarını kazanıp paramı geri alacağım. Vekillerde tazminata mahkum ediliyorlar. Vekiller bir fon kurulmasını ödedi. Vatandaşlar zarflar içerisinde para gönderdi." dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 01 Şubat 2019 10:13 Bence 5 aileyi töhmet altında bırakmayacak şekilde konuşmayı öğrenmeli,bana da bu şekilde bir şey söylemiş olsa bende tazminat davası açarım.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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